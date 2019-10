Filmová Ji.hlava otevřela svůj Maják. Festival začne 24. října

Jihlava - Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava otevřel v Jihlavě tradiční Maják na Masarykově náměstí. Dočasná stavba je každoročně nejprve akreditační přepážkou a později zázemím pro pracovní setkávání filmařů, kteří do města dorazí na 23. ročník festivalu. Šestidenní festival začne 24. října.

Podle výkonné ředitelky festivalu Kataríny Holubcové chce akce kromě představování filmové tvorby vyvolávat veřejnou diskuzi a propojovat různé skupiny lidí, a to i napříč generacemi. Lidé starší 65 let budou mít poslední dva festivalové dny vstup zdarma. Bezplatný bude také program Ji.hlava dětem, vstup zdarma budou mít děti mladší 15 let. Centrum dokumentárního filmu ho pořádá v budově Oblastní galerie Vysočiny. Loni program pořadatelé představili s cílem zabavit děti, aby rodiče mohli na filmová představení. Letos dětský program tematicky propojí s Inspiračním fórem, které je součástí festivalu. Má název Po-hádky současného světa. Oddělení slova hádky v názvu má podle Ivy Honsové z Centra dokumentárního filmu svůj smysl, má dětem představit aktuální a ožehavá témata. S novinářem a filozofem Petrem Fischerem zažijí pohádku o demokracii. O strachu jim budou vyprávět hosté z Bosny. "A pohádku o Číně s dětmi povede Alice Rezková, která je také známá díky svým blogům, protože je odbornicí na asijské země," řekla Honsová.

Na Inspiračním fóru bude Fischer diskutovat s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem (ČSSD) na téma kulturní dluhy.

Festival trvající do 29. října promítne 277 snímků, 91 z nich ve světové premiéře. Uvede také v Česku dosud nevysílaný portrét Václava Havla režírovaný Jurajem Herzem, první ukázky z dokončovaného filmu Petra Jančárka o posledních letech Havlova života nebo téměř šestihodinový snímek Karla Vachka Komunismus a síť aneb Konec zastupitelské demokracie. Velký prostor dostane v programu východoevropská kinematografie včetně tvorby ukrajinského dokumentaristy Felikse Soboleva.

Autorem znělky letošního ročníku je kazašský režisér Sergej Dvorcevoj. O to, jak festival pojmout architektonicky, se starají Jiří Mašek, Miroslav Kukrál a Lukáš Výtisk. Na místo setkávání promění prostranství před Domem kultury odborů (DKO), který je hlavním festivalovým centrem.

Za vizuální podobu festivalu odpovídá Juraj Horváth. Jeho grafické návrhy nechávají prostor fantazii. V náznacích ale odkazují na ochranu životního prostředí, kterou se festival letos snaží zdůraznit. Proto bude jeho součástí 25. října výsadba 23 ovocných stromů, které se stanou základem budoucího festivalového sadu.

O účast na letošním ročníku se ucházelo 3700 filmů. Loni ocenění na festivalu získal český dokument Uzamčený svět mapující život ve vězení a existenciální belgický snímek Volný pokoj.