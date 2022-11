Filmaři chystají další díl Indiana Jonese, Forda počítačově omladí

Washington - Příští rok v létě dorazí do kin již pátý film ze série o archeologovi a dobrodruhovi Indiana Jonesovi. Představiteli hlavní role Harrisonu Fordovi bylo v době natáčení 80 let. V části filmu, která pojednává o starších událostech, byla proto jeho postava počítačově omlazena, píše specializovaný filmový server Empire.

Začátek nového snímku se odehrává v roce 1944 a vrací se k dějové lince z filmů, které vznikaly v 80. letech 20. století. Indiana Jones v nich čelí svým odvěkým nepřátelům, nacistům. Režisér James Mangold uvedl, že úvodní scény jsou jako "panák adrenalinu" a snaží se dělat čest režisérovi předchozích dílů Stevenu Spielbergovi. Druhá část děje diváka přenese na konec 60. let, píše server Empire.

K vytvoření Fordova mladšího já experti na filmové triky použili kombinaci několika metod, od specializovaných softwarů po vyhledání konkrétních starých záběrů a replik rekvizit. Výsledek překvapil i Forda, který dodal, že je rád za věk, kterého se dožil, a být znova mladý by nechtěl.

"Je to trochu strašidelné. Myslím, že ani nechci vědět, jak to funguje, ale funguje to," řekl Ford.

Nový film přijde po patnáctileté pauze, přičemž Indiana Jones a Království křišťálové lebky v roce 2008 fanoušky příliš neoslovilo, uvedl server BFM TV. Forda k natočení pokračování podle jeho slov přiměl dobrý scénář a chuť rozvinout postavu a přivést ji na konec cesty.