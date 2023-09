Film Tancuj, Matyldo připomíná těžké soužití s lidmi s Alzheimerem

Praha - Do kin přijde 30. listopadu film Tancuj, Matyldo o příběhu rodiny, do jejíhož osudu vstoupila vážná nemoc. Scenáristka Nataša Slavíková a režisér Petr Slavík na něm pracovali na základě skutečné události v jejich rodině. Tvůrci filmu s Karlem Rodenem a Reginou Rázlovou v hlavních rolích dnes představili první ukázku u příležitosti Světového dne Alzheimerovy choroby, který připadá na 21. září. ČTK o tom za autory informovala Martina Reková.

"Nápad na snímek Tancuj, Matyldo vznikl před více než sedmi lety, ještě za života mé matky trpící Alzheimerovou chorobou. Péče o ni přinášela i řadu humorných či tragikomických situací. Maminka do ústavu nechtěla, musela jsem otci slíbit, že ji tam nedám. Netušila jsem, co bude slib obnášet. (...) Přes řadu složitých situací to naši rodinu stmelilo," uvedla producentka a scenáristka filmu Tancuj, Matyldo Nataša Slavíková.

Autoři snímku chtějí ve veřejném prostředí otevřít debatu na téma osobní zkušenosti s nemocí blízkých, které podle nich zůstává tabu. Mezinárodní federace pro Alzheimerovu chorobu (ADI) v letošní zářijové kampani poukazuje na fakt, že každé tři vteřiny se u někoho na světě projeví nějaký typ demence. Počet takových lidí na planetě podle ADI přesáhl 55 milionů lidí.

Hlavní postavu filmu Tancuj, Matyldo, exekutora Karla Jaroše, ztvárňuje Karel Roden. Jde o uzavřeného člověka žijícího ve světě řádu a striktních pravidel, ve kterém už nezbývá příliš místa pro empatii. Svou extrovertní a bohémskou matku Matyldu v podání Reginy Rázlové, bývalou barovou zpěvačku, navštěvuje víceméně jen z povinnosti. Matylda přijde o byt a Karlovi nezbyde než ji vzít k sobě. Jejich soužití je ale pro něj katastrofou. Zvlášť když vyjde najevo, že u Matyldy propuká Alzheimerova choroba.

Jako možné řešení se nabízí, že o svéráznou babičku bude pečovat Karlův syn Pavel. Nezodpovědného floutka pohrdajícího otcovou profesí exekutora ztvárnil Antonio Šoposki. Společná domácnost tří rozdílných temperamentů různých generací přináší mnoho humorných filmových situací, s postupujícími příznaky nemoci spíš tragikomických. Na první pohled bezvýchodná situace sice převrátí rodině život vzhůru nohama, ale nakonec jim ukáže pravý smysl života. Jiný pohled na věc zosobňuje Karlova přítelkyně, kterou hraje Zuzana Kanócz.

Ve filmu dále hrají Simona Postlerová, Eva Leinweberová nebo Miroslav Babuský. Za kamerou stál Martin Štrba, architektem byl Adam Pitra, hudbu složil Michal Pavlíček, střihačem byl Vladimír Bezděk, kostýmy navrhla Katarína Štrbová Bieliková.