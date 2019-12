Praha - Romantická komedie Šťastný nový rok režiséra Jakuba Kronera chce podle svých tvůrců navázat na klasické "horské komedie" S tebou mě baví svět, Anděl na horách, Krakonoš a lyžníci nebo Sněženky a machři. Ve vánočním filmu ze slovenské produkce hrají Jiří Bartoška, Emília Vášáryová, Táňa Pauhofová, Jakub Prachař či Anna Kadeřávková. Snímek, jehož děj začíná těsně před Vánocemi a končí na Nový rok, uvede distribuční společnost Bontonfilm do českých kin 26. prosince.

"Šťastný nový rok je poctou starým československým filmům, které dokázaly pobavit celé generace diváků v čase svého vzniku i několik desetiletí poté. Zároveň chceme nabídnout divákům jejich moderní a současnou verzi," řekla ČTK na dnešní novinářské projekci producentka filmu Adriana Kronerová.

V příběhu čtyři přítelkyně vyrážejí na tradiční lyžovačku a dovolenou ve Vysokých Tatrách, aby tam společně strávily Silvestr. Každá z nich se nachází v jiné fázi partnerského vztahu. Hana (Táňa Pauhofová) těsně před Vánocemi zjistí, že jí její přítel podvádí. Veronika (Gabriela Marcinková) je naopak spokojenou manželkou ředitele hotelu, kam jedou. Marcela (Antónia Lišková) je šťastně rozvedená, ovšem narazí na bývalého manžela (Marek Majeský), který je na horách s mladou milenkou (Anna Kadeřávková). Čtvrtá kamarádka Bára (Zuzana Norisová) svého muže (Tomáš Maštalír) bezmezně miluje, přestože on neustále někde ztrácí jejich osmiletou dceru. Starší generaci v komedii zastupují Emília Vašáryová a Jiří Bartoška.

"Vždycky když jsem v prostředí, kde lidi úplně neznám, tak jsem nervózní. Film je hvězdně obsazený. Co se týká slovenské strany, tak tam není neherec. Proto pro mě bylo komplikovanější se aklimatizovat. Ale myslím, že jsem se při sedmi natáčecích dnech při tom šestém chytil," řekl dnes ČTK na projekci Jakub Prachař, který ztvárnil ředitele hotelu.

Film se natáčel přímo v Tatrách. "Měli jsme opravdu štěstí, když jsme potřebovali slunce, tak svítilo slunce, když se nám hodil sníh, tak sněžilo. Celé natáčení probíhalo podle plánu, což je při filmování na horách vzácnost," konstatovala Kronerová.

Kostýmy a styl filmu připravila Sandra Žigová, stylistka slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. "Práce na filmu je náročná časově a musím se hodně koncentrovat, vcítit se do jednotlivých postav, odhadnout jejich charakter a v kostýmu ho naznačit. Důležité je se odosobnit od vlastního vkusu a co nejvíce se vcítit do scénáře," sdělila Žigová.

Dvaatřicetiletý režisér Jakub Kroner vystudoval filmovou animaci na bratislavské VŠMU. Je synem herce Jána Kronera, jehož strýcem byl slavný herec Jozef Kroner. V roce 2011 Jakub Kroner natočil akční drama Love o lásce, penězích a kamarádství na život a na smrt.