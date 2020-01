Film Psi nenosí kalhoty je dramatický příběh nesourodé dvojice

Praha - Finsko-lotyšský film Psi nenosí kalhoty, v němž jednu z rolí ztvárnila Ester Geislerová, je temně humorným příběhem nesourodé dvojice, která si k sobě vytvoří pouto přes sex. Snímek režiséra Jukka-Pekka Valkeapää doprovází hudba českého skladatele Michala Nejtka. Film je přístupný od 15 let a tuzemská kina ho uvedou od 15. února.

Na loňském Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes byl snímek uveden v nesoutěžní sekci Directors' Fortnight. Čeští diváci ho mohli vidět při karlovarském filmovém festivalu. Hlavní producentem filmu je finská společnost Helsinki Films v koprodukci s lotyšskou společností Tasse Films. Za Českou republiku na něm spolupracovali producenti Vratislav Šlajer a Danny Holman ze společnosti Bionaut. "Máme obrovskou radost, že jsme se na filmu mohli podílet a dopomoci tak účasti českých tvůrců na festivalu v Cannes. Je to po delší době opravdu výrazná česká stopa v mezinárodním filmu, ať už jde o hereckou roli Ester Geislerové nebo skvělou hudbu Michala Nejtka," uvedl Šlajer.

Hrdinou příběhu je muž jménem Juha (Pekka Strang), kterému se utopí žena (Geislerová). Tragická událost ho ochromila natolik, že roky není schopen navázat vztah s lidmi ve svém okolí, natož s nějakou ženou. Vše se změní ve chvíli, kdy potká dominu Monu (Krista Kosonenová).

"Zdálo se mi, že takto závažné téma si vyžaduje určitou lehkost. Stránkami scénáře postupně začínal prosakovat černý humor a časem se rozšířil do celého díla. Připadalo mi to tak správné - byl to perfektní způsob, jak uzemnit tento bláznivý příběh," uvedl režisér Valkeapää.

Představitelka Juhovy ženy Geislerová v jedné ze scén uspává čtyřletou holčičku českou ukolébavkou. "Režisérovi se to tak líbilo, že mě to nechal nahrát ještě jednou ve studiu. Písnička tak ve filmu zůstala v češtině a moje postava je Češka," uvedla Geislerová, která kvůli natáčení mimo jiné absolvovala kurzy potápění bez dýchacího přístroje.

Valkeapää je kritiky oceňovaný finský režisér. Tuzemští diváci se mohli s jeho filmy seznámit na Dnech evropského filmu nebo na karlovarském festivalu. Jeho debut Cizinec (Visitor) byl vybrán na filmový trh CineMart při mezinárodním festivalu v Rotterdamu, vznikl v rámci Cinéfondation v Cannes a premiéru měl na festivalu v Benátkách. Režisérův druhý film They Have Escaped (Uprchlíci) byl opět v premiéře uveden v Benátkách a následně na festivalu v Torontu.