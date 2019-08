Film Poslední aristokratka vstoupí do kin 24. října

Praha - Film Poslední aristokratka natočený podle stejnojmenného humoristického románu Evžena Bočka vstoupí do kin 24. října. Režie se ujal Jiří Vejdělek, který režíroval například film Účastníci zájezdu. ČTK o tom za tvůrce filmu informovala Martina Chvojka Reková.

Příběh pojednává o rodilém Newyorčanovi Frankovi, který díky svým šlechtickým předkům získá v Česku zámek Kostka. Ve filmu ho hraje Hynek Čermák. Spolu s ženou Vivien, kterou ztvárnila Taťána Vilhelmová, a dcerou Marií, kterou hraje Yvona Stolařová, se vrátí do Čech. Na místě jsou ovšem překvapeni místními poměry i chatrným stavem zámku. Hlavní otázkou tak pro rodinu Kostkových zůstává, zda se pokusí zámek vrátit do původního stavu, nebo odjet zpátky do Ameriky.

"Věřím, že smích je léčivý, tak jsem se s herci a štábem ze všech sil snažil, aby Poslední aristokratka byla v kině zábavným a ozdravným zážitkem. Doufám, že se budou diváci dobře bavit," řekl Vejdělek. Dále se ve filmu objeví například Vojtěch Kotek, Eliška Balzerová nebo Pavel Liška. Poslední aristokratka má nyní nový trailer.

Když se Vejdělek zajímal o zfilmování Poslední aristokratky, zjistil, že filmová práva na knihu jsou prodaná. "Když jsem si Poslední aristokratku přečetl, hned jsem si říkal, že by z toho mohla být dobrá komedie. Přestože jsem se tehdy dozvěděl, že autorská práva na zfilmování jsou prodaná, osudově se ke mně aristokratka vrátila, když mě oslovili producenti Ondřej Zima a Silvie Michajlova, abych Bočkův román zfilmoval," uvedl.

Film se natáčel na několika zámcích. V knize autor popisuje zámecké prostory jako kaple, věž nebo nádvoří, a filmaři nedokázali najít všechna vhodná místa na jediném zámku. Nejvíce se natáčelo na zámku Milotice na Hodonínsku, dále pak na zámcích Lemberk na Liberecku, Buchlovice u Uherského Hradiště, Rájec v okrese Blansko a Jaroslavice na Znojemsku.

"To, že podle Poslední aristokratky vzniká film, mě naplňuje neskonalým úžasem, protože když jsem ji psal, tak jsem ani netušil, nedoufal, že ta knížka vůbec vyjde. A když jsem se dozvěděl, že například hospodyni paní Tichou hraje Eliška Balzerová, byl jsem vyloženě nadšený," uvedl autor knihy Evžen Boček, kastelán zámku Milotice, kde štáb většinu filmového příběhu natáčel.

Bočkův román vydaný v roce 2012 získal cenu za nejlepší humoristickou knihu. Autor od té doby vydal tři další knižní pokračování, to čtvrté vyšlo loni na podzim. Na jevišti příběh zpracovalo například pražské Divadlo Na Jezerce.

Vejdělek režíroval například filmy Ženy v pokušení nebo Účastníci zájezdu.