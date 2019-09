Film Panství Downton snad nebude poslední, doufají tvůrci

Londýn - Film Panství Downton, natočený podle stejnojmenného seriálu, nemusí být poslední. Americkému týdeníku Variety to řekli tvůrci snímku, který má dnes premiéru v Londýně. Podle nich záleží na tom, zda bude celovečerní film stejně úspěšný jako seriál, ze kterého se stal globální hit. Scenárista Julian Fellowes měl k dispozici velkorysejší rozpočet než u seriálu, a tak se diváci dočkají večírků, plesů a vojenských přehlídek filmových rozměrů, píše Variety.

"Doufejme, že bude poptávka po dalším filmu. Uvidíme, jak fanoušci přijmou ten první. Já i scenárista bychom další snímek chtěli a slyšel jsem, že herci také," řekl producent Gareth Neame.

Natáčení filmu Panství Downton začalo v roce 2018. Objeví se v něm všichni herci, kteří tvořili základní obsazení výpravného seriálu o šlechtické rodině Crawleyových, včetně představitelky doyenky rodiny, čtyřiaosmdesátileté Maggie Smithové. Scénář filmu napsal tvůrce seriálu Fellowes a režie se ujal Michael Engler, který natočil několik epizod pořadu. Do českých kin snímek vstoupí 12. září.

Seriál Panství Downton se odehrává ve smyšleném šlechtickém sídle a děj začíná v roce 1912 zprávou o potopení Titaniku. Seriál sleduje osudy jednotlivých členů rodu Crawleyových i jeho služebnictva, kromě osobních dramat též mapuje dopad světových historických událostí na chod rodiny.

Poslední, šestou řadu odvysílala britská televize ITV na podzim 2015. Seriál, ověnčený Zlatým glóbem a cenami Emmy, se objevil na obrazovkách 150 zemí včetně Česka.

Po skončení vysílání seriálu stál před Fellowesem úkol, jakou událost zvolit jako hlavní motiv filmu tak, aby v něm mohly vystupovat všechny hlavní postavy. "Nabízely se například různé epidemie nebo požáry, ale já chtěl něco šťastnějšího, pozitivnějšího, ale i tak to muselo být něco, co by vzbudilo rozruch," řekl scenárista.

Pak si přečetl o královské návštěvě v severní Anglii ve dvacátých letech 20. století. "Jezdívali po různých hrabstvích a já si říkal, to bylo tenkrát určitě něco, co každého vzrušilo a co by mohlo být dobrým startovním bodem," dodal Fellowes. Od návštěvy krále Jiřího V. s manželkou se pak podle něj odvíjí další příběh.

Producent Neame doufá, že film, který je z podstaty ryze britský a přes některé temné momenty pozitivní, poskytne Britům rozptýlení od bitvy okolo "stále hořčejší brexitové bitvy". "Když jsme film točili, netušili jsme, jaká bude politická situace. Snímek snad může trochu přispět k tomu, aby lidi drželi pohromadě a uvědomili si, že v téhle zemi máme nádherné věci, které můžeme oslavovat," dodal.