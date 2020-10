Film o útěku z Osvětimi přijde do kin na výročí osvobození tábora

Praha - U příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holokaustu bude příští rok 28. ledna uveden v premiéře v Česku a na Slovensku film Zpráva režiséra Petra Bebjaka. Zachycuje obdivuhodný čin dvou dvacetiletých kluků, kteří utekli z Osvětimi a dokázali přesvědčit svět o hrůzném fungování koncentračního tábora. Filmoví tvůrci chtějí vyzdvihnout hrdinství československých občanů a připomenout, kam až mohou vést jakékoliv projevy netolerance ve společnosti, sdělila ČTK za produkci filmu Martina Reková.

Fotogalerie

Den památky obětí holokaustu vyhlásila OSN na 27. ledna, kdy byl v roce 1945 osvobozen největší německý nacistický koncentrační tábor v polské Osvětimi. Ačkoliv bylo uvolnění zprávy tehdy šestadvacetiletého Alfréda Wetzlera a dvacetiletého Rudolfa Vrby kontroverzně pozdrženo a dvaatřicetistránkový dokument byl zveřejněn až po mnoha týdnech, odhaduje se, že i tak bylo tímto činem zachráněno asi 200.000 Židů.

Film Zpráva vznikl podle autobiografického románu Alfréda Wetzlera Co Dante neviděl v slovensko-německo-české koprodukci. Hrají v něm herci ze všech těchto zemí a řada polských herců. Zásadní postavu Warrena ztvárnil britský herec John Hannah, který hraje spojku Červeného kříže. Ve filmu je mezi prvními konfrontován s tím, co se skutečně dělo v Osvětimi, a je na něm tuto zprávu předat do oficiálních míst.

Informace z Vrbovy a Wetzlerovy zprávy publikovaly BBC či The New York Times. Papež Pius XII., americký prezident F. D. Roosevelt a další autority následně zažádali Maďarsko o zastavení deportací. To se stalo 9. července 1944, tedy zhruba tři měsíce po útěku mladých vězňů.

"Když se vám dostane do ruky takový skvělý scénář, uvědomíte si, co máme společného s těmi, kteří tu byli před námi. Jejich síla a odvaha je pro nás velkou inspirací. O to víc, že v Evropě, která zažívá nejdelší období míru a spolupráce v dějinách, se opět zdvihá vlna nenávisti, rozdělování a strachu," uvedl John Hannah, který hrál ve filmu Čtyři svatby a jeden pohřeb nebo Mumie. Jeho scény se točily v dekoracích nedaleko Prahy.

V hlavní rolích diváci uvidí Noela Czuczora a Petera Ondrejička ze Slovenska, v roli spoluvězně se představí český herec Jan Nedbal, v menší roli se objeví Ondřej Malý. Z Čech je také architekt snímku Petr Synek.