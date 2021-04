Film o útěku z Osvětimi by měl přijít do kin v listopadu

Praha - Ve středu uplyne 77 let od útěku vězňů Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrby z koncentračního tábora v Osvětimi. Výročí hrdinského činu vedoucího k záchraně desetitisíců životů připomíná film Petra Bebjaka Zpráva. Premiéru tvůrci původně plánovali na 28. ledna u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holokaustu, který se připomíná o den dříve. Pandemie uvedení filmu do kin už několikrát odsunula, autoři oznámili nový termín tuzemské premiéry, která by se měla konat 11. listopadu. ČTK to za produkci oznámila Martina Reková.

Slovensko-česko-německý snímek Zpráva vypráví příběh útěku mladých židovských vězňů Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrby z přísně střeženého koncentračního tábora Osvětim. Dvěma mladíky následně sepsaná detailní zpráva, která dokázala přesvědčit svět o hrůzném fungování koncentračního tábora, se v červnu 1944 dostala i do rukou W. Churchilla a F. D. Roosevelta, po válce byla využita v norimberském procesu. Podle odborníků šlo o jeden z nejvýraznějších zápisů československých občanů do světové historie. S Rudolfem Vrbou, jedním z hlavních hrdinů příběhu Zprávy, byl v kontaktu i režisér Steven Spielberg, když připravoval slavný snímek Schindlerův seznam.

"Frustrace, obava i nejistota jsou živnou půdou pro extremismus. Díky tomu, že v porovnání s historií 20. století žijeme dlouho v míru, zapomínáme, co znamená dennodenně se bát o život, o své blízké, schovávat se pro svůj původ, myšlenky, vyznání či orientaci. Zapomínáme, co je to být pronásledovaný. Proto je nutné si toto období, kdy jsme jako lidstvo selhali, připomínat," říká k filmu režisér Peter Bebjak.

Po boku hlavních hereckých představitelů Noela Czuczora a Petra Ondrejičky ze Slovenska se v roli spoluvězně představí český herec Jan Nedbal, v menší roli se objeví Ondřej Malý.

Režisér Zprávy Petr Bebjak si za svůj film Čára o pašování cigaret přes slovensko-ukrajinskou hranici a natočený v české koprodukci odnesl z festivalu Karlovy Vary cenu za režii.