Americký herec Zac Efron na londýnské premiéře filmu Zlo s lidskou tváří (Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile). ČTK/AP/Joel C Ryan

Praha - Ve snímku Zlo s lidskou tváří, filmovém zpracování příběhu jednoho z nejznámějších sériových vrahů Teda Bundyho, ukazuje režisér Joe Berlinger případ, kdy je vinen člověk, o němž si mnoho lidí myslí, že čin nespáchal. Proti podobným snímkům o sériových vrazích nezobrazuje primárně násilí, ale dopad Bundyho krvavých zločinů na jeho nejbližší. Kriminální drama podle skutečných událostí bude mít v českých kinech premiéru 23. května.

"Jako dokumentární režisér jsem strávil většinu kariéry tím, že využívám filmové plátno i televizi k tomu, abych osvětlil americkou reformu trestního práva a poukázal na zlou situaci nespravedlivě odsouzených. Tento scénář mi ale dal možnost prozkoumat i opačný jev," uvedl Berlinger.

Hlavní roli Bundyho, který spáchal v 70. letech minulého století minimálně tři desítky vražd mladých žen, ztvárnil Zac Efron. Ve snímku využívajícím i archivní dokumenty hrají dále John Malkovich, Lily Collinsová a v roli žalobce Jim Parsons známý jako Sheldon ze seriálu Teorie velkého třesku. Poprvé v kariéře se v hraném filmu představuje frontman skupiny Metallica James Hetfield. Zazní i píseň Metalliky The Four Horsemen z alba Kill 'Em All.

Zásadní roli v příběhu má Bundyho přítelkyně Elizabeth Kloepferová, která dlouho zavírala oči před Bundyho hrůzyplnou činností. Film ukazuje, jak veřejnost, také vzhledem k Bundyho využívání jeho právnických znalostí a náklonnosti médií, odmítala věřit v jeho vinu. Bundy byl vzdělaný a inteligentní muž, který se během procesu i po něm stal miláčkem mnoha žen a dívek. "Pravdu měli všichni na očích, ale nikdo nebyl schopen se s ní konfrontovat, dokud nebylo příliš pozdě," podotkl Berlinger, který uvedl začátkem roku na Netflixu dokument o Bundym plný autentických záběrů a rozhovorů s ním. Šarmantní vrah znovu pobláznil řadu divaček, které psaly, že Bundy je opravdu sexy, až se musel Netflix proti adoraci usvědčeného vraha veřejně ohradit. Bundy byl popraven v roce 1989.

O nechvalně proslulém zabijákovi bylo vytvořeno několik filmů, dokumentů a knih. Známým literárním zpracováním je kniha Přežila jsem Teda Bundyho od Rhondy Stapleyové, která byla brutálně napadena v Utahu v roce 1974. Šokujícím dílem je i příběh Bundyho dlouholeté přítelkyně a snoubenky Klepferové. Její kniha The Phantom Prince: My Life with Ted Bundy podrobně popisuje její složitý šestiletý vztah se slavným vrahem. Sérioví vrahové, jako je Bundy, Jeffrey Dahmer nebo Charles Manson často vystupují v knihách i filmech. Bundy se údajně stal inspirací pro filmovou postavu Hanibala Lectera.