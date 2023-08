Film o bratrech Mašínech není jejich obhajobou, říká režisér Tomáš Mašín

Uherské Hradiště - Film o bratrech Mašínech není jejich obhajobou, je o univerzálním souboji malého člověka proti obrovskému nepříteli, řekl režisér snímku Bratři Tomáš Mašín v rozhovoru pro ČTK. Jeho film, který vypráví příběh odbojové skupiny Josefa a Ctirada Mašínových, bude mít premiéru 26. října, 70 let od útěku bratrů Mašínů do tehdejšího Západního Berlína.

Film je podle režiséra koncipovaný a režírovaný tak, aby byl „široce sdělný“ a mohl zaujmout i mladší generaci. "Dá se charakterizovat jako boj mladých kluků, kteří se dostávají do střetu s velkými dějinami. Střet malého člověka s obrovskou, nezměrnou silou, odpor vůči nějakému Mordoru,“ řekl v podcastu ČTK režisér, který je vzdáleným příbuzným hlavních hrdinů. Podcast se natáčel na Letní filmové škole v Uherském Hradišti.

"V momentě, kdy z těch kluků neděláme Rychlé šípy nebo mramorové hrdiny, ale vidíme, že jsou to normální lidé, kteří akorát žili o sedmdesát let dřív, tak by to mladší generaci oslovit mohlo,“ míní režisér.

Bratry Mašíny hrají ve filmu herci Oskar Hes a Jan Nedbal, kteří se při přípravách a natáčení snímku spřátelili, dokonce začali sdílet společný byt. Režisér ale kladl velký důraz i na ženské postavy.

"Všichni vnímali ten příběh jako testosteronový, mužský, akční film. Jsou to kluci, střílejí, jsou pořád v pohybu, ničeho se nebojí, jednají pomalu jako komando, úplně na všechno připravení. Ale já jsem to z toho příběhu necítil, nevnímal jsem to tak. Cítil jsem, že v tom filmu musí být jistá klukovská zbrklost nebo klukovská touha po dobrodružství, po adrenalinu. Ale jako kontrapunkt k tomu jsem vždycky chtěl ženské figury, silné ženy, protože i o nich se mluví jako o hrdinech,“ řekl režisér. Ženské postavy podle něj dodaly filmu obrovskou dávku emocí. Matku a sestru bratrů Mašínů si zahrály Tatiana Dyková a Karolína Lea Nováková.

Režisér připravoval snímek asi deset let. Na počátku byla knížka Oty Rambouska s názvem Jenom ne strach. "Stručnou a suchou formou pojednává o odbojové skupině bratří Mašínů a o odbojové skupině jejich otce Tři králové. Strašně se mi líbil ten lapidární, suchý a přitom hrozně dobrodružný styl. Knížka sama o sobě byla velmi útlá a v tu chvíli se mi jevilo, že by z toho byl perfektní film,“ popsal Mašín první inspiraci k filmu. V první etapě příprav spolupracoval i s Janem Novákem, autorem obsáhlého románu o bratrech Mašínech Zatím dobrý. Film ale nakonec dodělal s producentem Petrem Bílkem podle scénáře Marka Epsteina.

Režisér příběh konzultoval i s Josefem Mašínem, s nímž se několikrát potkal. Oslovil také historiky Petra Blažka a Jiřího Padevěta. "Zajímalo mě všechno – momenty, které se dají jednoznačně charakterizovat jako hrdinské, jako silné vzepětí odvahy, ale i momenty kontroverzní, které rezonují nebo se nějak táhnou v české společnosti i díky komunistické propagandě,“ uvedl režisér Mašín.