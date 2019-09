Film Nabarvené ptáče jsem musel natočit, řekl novinářům Marhoul

Benátky (Itálie) - Snímek Nabarvené ptáče je univerzální příběh o lásce, dobru a humanitě, který bylo nutné vyprávět. Na tiskové konferenci v rámci mezinárodního filmového festivalu v Benátkách to dnes řekl režisér Václav Marhoul. Setkání s novináři, které předcházelo podvečerní oficiální premiéře filmu natočeného podle stejnojmenného románu amerického spisovatele polsko-židovského původu Jerzyho Kosińského, se zúčastnili i zahraniční hvězdy účinkující v tomto soutěžním snímku Barry Pepper, Julian Sands, Udo Kier a Stellan Skarsgaard.

"Když chce umělec natočit film o tom, jak je důležitá láska, dobro a lidskost, má dvě možnosti - udělat krásný barevný film se zahradou plnou květin a s modrou oblohou, nebo může naopak zdůraznit, co je potřeba hledat, co nám chybí," řekl Marhoul. "Na začátku natáčení jsem netušil, že toto téma bude nyní tak aktuální... Tolik malých opuštěných dětí utíká ze Sýrie, Libye, Afghánistánu a vlastně se snaží o to samé, o co se snaží moje hlavní postava - zachránit si život," dodal.

Přítomní novináři se zajímali, proč je film černobílý a mluví se v něm "slovanským esperantem". "Chtěl jsem, aby snímku bylo možné věřit. A barva není tak pravdivá, nejsem televizní režisér, ale milovník klasických filmů," uvedl Marhoul. Neurčitý slovanský jazyk použitý v dialozích místních obyvatel vysvětlil tím, že příběh se odehrává kdesi na východě Evropy. "Hodně lidí v Polsku si myslí, že se to odehrává v jejich zemi," připustil Marhoul a připomněl, že autor knižní předlohy Kosiński udělal chybu, když nepravdivě tvrdil, že jde o jeho vlastní autobiografii. Nepovažuje to však za zcela podstatné.

"Jsem moc rád, že jsem se stal součástí tohoto díla," uvedl německý herec Udo Kier, který ve filmu Nabarvené ptáče ztvárnil roli sadistického mlynáře. "Tu knihu jsem četl a chlapec ztvárňující hlavního hrdinu (Petr Kotlár) byl fantastický. Narodil jsem se v Německu za druhé světové války, takže jsem byl v té době také chlapec, také jsme neměli co jíst, a tak jsem se snažil všelijak vydělat na živobytí," dodal herec, známý z filmů Larse von Triera Dogville, Melancholia a Nymfomanka.

Anglický herec Julian Sands si rolí pedofilního Garbose rozšířil portfolio záporných postav. "Četl jsem tu knihu jako student. Myslím, že idea toho snímku v dnešní době rezonuje pro celý svět," uvedl herec, který se objevil například ve filmu Vražedná pole nebo v roli Vladimira Bierka v televizním seriálu 24 hodin. Kanadský rodák Barry Pepper, který na sebe upozornil rolí ostřelovače Jacksona ve snímku Zachraňte vojína Ryana, se tentokrát v Marhoulově filmu představuje jako ruský ostřelovač Mitka. "Hodně mě při volbě této role ovlivnily zaslané fotografie. Původně jsem si myslel, že půjde o dokumentární snímek," sdělil.

Známá švédská hvězda Stellan Skarsgaard, hrající v Marhoulově filmu německého vojáka Hanse, knihu četl v mládí. "Byl jsem rád, když mi Václav, se kterým se znám už dlouho, zavolal a mohl jsem se na natáčení podílet," uvedl herec, mezi jehož známé filmy patří například Prolomit vlny, Dobrý Will Hunting, Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže nebo Mamma Mia!

Ve filmu Nabarvené ptáče je mnoho drsných scén, krutým zacházením v něm netrpí jen lidé, ale i zvířata. "Říká se, že pro režiséra je nejtěžší práce s dětmi a zvířaty, my jsme měli oboje. Práce se zvířaty byla velmi komplikovaná, například uhoření zvířete hned v úvodní scéně vyžadovalo speciální efekty a práci postprodukce," konstatoval Marhoul.

V tuzemských kinech bude mít Nabarvené ptáče premiéru 12. září. Ještě předtím se 9. září představí na mezinárodním filmovém festivalu v Torontu.