Film Můj příběh podle předlohy Zory Castillo míří v lednu do kin

Zlín - Ve Zlíně bude mít 6. ledna předpremiéru celovečerní snímek Můj příběh, který se zde letos na jaře částečně natáčel. Příběh ženy, která se kvůli lásce vzdá úspěšné kariéry baletky, vychází z knižní předlohy Calaway od spisovatelky Zory Castillo. ČTK to dnes v tiskové zprávě sdělila Kateřina Martykánová, zástupkyně zlínské společnosti IS Produkce, která je koproducentem snímku. Do celostátní distribuce film vstoupí 9. ledna.

Českou spisovatelku Castillo k napsání románu Calaway inspirovaly skutečné události. "Film zachycuje osud bývalé baletky, kterou její manžel skoro zabije. Ona poté bojuje s depresemi a snaží se najít nový smysl svého života," uvedla Martykánová.

Režie filmu se ujal Libor Adam ve spolupráci s Hanou Hendrychovou. Podle scénáristky Pavly Krečmerové Šindlářové v sobě děj filmu nese poselství, že není nutné vše v životě přijímat s pokorou. "Ale právě kvůli lásce k sobě samému je zkrátka potřeba sebrat veškerou odvahu a čelit několikanásobně většímu nepříteli," doplnila.

Hlavní roli Elizabeth ztvárnila Vlastina Kounická Svátková, v dalších rolích se představí Vilma Cibulková, Tereza Kostková, Zuzana Norrisová nebo Nela Boudová. V mužských rolích se objeví například Saša Rašilov, Jaromír Nosek a Pavel Kříž.

Ve Zlíně štáb strávil několik natáčecích dnů v okolí 32. budovy v bývalém baťovském průmyslovém areálu, v přilehlé ulici nebo v parku. "Jsme rádi, že jsme se opět mohli podílet na vzniku snímku s takovou silnou dějovou linkou," uvedl majitel IS Produkce Martin Gazda. Ke spolupráci na projektu pomohla společnosti zlínská filmová kancelář. IS Produkce přispěla například zapůjčením filmové techniky, poskytnutím členů do filmového štábu k její obsluze nebo zajištěním lokačního servisu. Firma byla v minulosti producentem snímku Úsměvy smutných mužů.