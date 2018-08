Praha - V prostředí vietnamské komunity v severočeském Varnsdorfu se odehrává český kriminální film Miss Hanoi režiséra Zdeňka Viktory. První vietnamskou policistku v Česku hraje Ha Thanh Špetlíková známá z televize, jejím kolegou je neurvalý, vyhořelý a trochu rasistický detektiv v podání Davida Novotného. Po dnešní novinářské projekci film vstupuje 9. srpna do českých kin. Film je kromě hlavní kriminální linky také sondou do vietnamské komunity v Česku pro českého diváka. Připravují se ale i speciální projekce pro komunity Vietnamců v různých městech a pro tyto příležitosti bude opatřen titulky.

Jak říká představitelka jedné z hlavních rolí, první generace Vietnamců v ČR nežije zrovna plnohodnotný život, "česká kultura jde mimo ně a zbývá jim jen poněkud pokleslá vietnamská televizní zábava". Miss Hanoi podle ní bude pro tyto Vietnamce premiéra, protože půjdou vůbec poprvé do kina. Film podle ní má díky zachycení autentického života Vietnamců ve Varnsdorfu přidanou hodnotu nad samotnou detektivní linkou.

Viktora dnes řekl, že o filmu o Vietnamcích v ČR uvažoval už před více než deseti lety. Zvolil si žánrový film, ale chtěl život komunity představit co nejautentičtěji - i když z českého pohledu.

Novotného kapitán Kříž přijíždí ve filmu do Varnsdorfu vyšetřit vraždu a brzy se ukazuje, že stopy směřují do místní vietnamské komunity. Otevřenými dveřmi do světa, v němž vládnou pravidla obchodu, rodinných klanů a hierarchií a který přehrazuje i jazyková bariéra, se mu stává mladá policistka. Nesourodá dvojice, jíž tvoří emancipovaná žena, která se rozhodla žít podle vlastního rozhodnutí, a stárnoucí sarkastický vyšetřovatel, pro nějž práce zůstala jediným opěrným bodem v životě, rozkrývá nejen tajemství zločinu, ale také vzájemně hledá cestu k poznání toho druhého. Oba čeká osudové rozhodování, zda se přiklonit na stranu pevných rodinných tradic nebo spravedlnosti.

Pro Ha Thanh Špetlíkovou, kterou diváci mohou znát jako sestřičku Tien ze seriálu Ordinace v růžové zahradě 2, je snímek Miss Hanoi první hlavní filmovou roli. Její postava nemá reálný předobraz, v době přípravy filmu žádná vietnamská policistka v terénu nesloužila. Špetlíková vystudovala scénografii na DAMU, věnuje se návrhářství a kostýmnímu výtvarnictví a společně s manželem provozují v Praze dvě kavárny.

Film se točil téměř dva roky, štáb se dostal i do reálných vietnamských domovů, různé zvyky a slavnosti komunity se natáčely reálně a podle zavedených zvyklostí, všichni představitelé Vietnamců jsou neherci.

