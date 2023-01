Film Michaely Pavlátové Moje slunce Mad je nominován na cenu César

Praha - Koprodukční česko-francouzsko-slovenský film režisérky Michaely Pavlátové Moje slunce Mad získal nominaci na cenu francouzské akademie César 2023 v kategorii celovečerní animovaný film. ČTK o tom dnes za tvůrce informovala Martina Reková. O zlatou sošku se bude režisérka ucházet na slavnostním večeru 24. února.

Film Moje slunce Mad získal již několik ocenění, byl třeba nominován na Zlaté glóby nebo dostal Cenu poroty na festivalu animovaných filmů v Annecy.

Ve francouzských kinech snímek Moje slunce Mad v loňském roce uvedla s úspěchem u diváků i kritiky distribuční společnost Diaphana. Dalšími nominovanými filmy v této kategorii jsou Myška a medvěd na cestách (Ernest et Célestine: Le Voyage en Charabie) a Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo (Le Petit Nicolas – Qu’est-ce qu’on attend pour ?tre heureux). Producenty Moje slunce Mad za Českou republiku jsou Kateřina Černá a Petr Oukropec ze společnosti Negativ, která slavila mezinárodní úspěch s animovaným filmem Alois Nebel, jenž získal Evropskou filmovou cenu v kategorii animovaných filmů.

Film Moje slunce Mad zasazený do prostředí Afghánistánu vznikal osm let. Do tuzemských kin jej uvedla 21. října 2021 společnost Aerofilms s českým dabingem. Ve světě je film uváděn v mezinárodní jazykové verzi. Hlas hlavní hrdinky patří v obou verzích Zuzaně Stivínové, která tak zvládla roli v češtině, angličtině a jazyku darí.

Snímek vypráví příběh Heleny, která začíná v Kábulu novou životní etapu po boku svého manžela Nazira, se kterým se seznámila na univerzitě v Praze. Pod jménem Herra si zvyká na nový životní styl Nazirovy velké afghánské rodiny. Ne všichni však mají v této rodině tak velké srdce jako Nazir a tolik smyslu pro humor jako pokrokový dědeček. Do jejího života vstupuje citlivý chlapec jménem Mad, i s jeho pomocí začíná Herra hledat domov v cizí zemi. Film vznikl na motivy novely Frišta novinářky Petry Procházkové.

Režisérku Pavlátovou knižní předloha uchvátila nejen díky ironickým komentářům Evropanky, která se ocitla v intimitě muslimské rodiny, kam by se člověk běžně nepodíval. Přes mnohé rozdíly našla řadu důvěrně známých věcí. Animaci zvolila záměrně, i tak lze totiž odvyprávět mnohovrstevnatý příběh, což není ve světě ojedinělý postup. Na animaci se podíleli i koproducenti z Francie, animovalo se v pražském studiu Alkay a na ostrově Réunion. V hlavní mužské roli zní v mezinárodní verzi hlas afghánského herce jménem Haji gul Asir, v českém jazyce ho ztvárnil Hynek Čermák.

