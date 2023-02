Film Michaely Pavlátové Moje slunce Mad dostal cenu César

Paříž - Koprodukční film české režisérky Michaely Pavlátové Moje slunce Mad dostal prestižní cenu francouzské filmové akademie César za nejlepší celovečerní animovaný film. Na dnešním slavnostním předávání cen v Paříži to oznámili organizátoři.

Snímek, který vznikl v česko-francouzsko-slovenské koprodukci, porazil ve své kategorii například film Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo režisérů Amandine Fredonové a Benjamina Massoubrea, který pracuje s populárními motivy kreslíře Jeana-Jacquese Sempého. O cenu usiloval také snímek Myška a medvěd na cestách od Jeana-Christopha Rogera a Juliena Chhenga.

Ve Francii si Pavlátové film získal oblibu diváků i kritiky a již dříve obdržel Cenu poroty na festivalu animovaných filmů v Annecy.

Snímek vypráví příběh Heleny, která začíná v Kábulu novou životní etapu po boku svého manžela Nazira, se kterým se seznámila na univerzitě v Praze. Pod jménem Herra si zvyká na nový životní styl Nazirovy velké afghánské rodiny. Ne všichni však mají v této rodině tak velké srdce jako Nazir a tolik smyslu pro humor jako pokrokový dědeček. Do jejího života vstupuje citlivý chlapec jménem Mad, i s jeho pomocí začíná Herra hledat domov v cizí zemi. Film vznikl na motivy novely Frišta novinářky Petry Procházkové.

Režisérku Pavlátovou knižní předloha uchvátila nejen díky ironickým komentářům Evropanky, která se ocitla v intimitě muslimské rodiny, kam by se člověk běžně nepodíval. Přes mnohé rozdíly našla řadu důvěrně známých věcí.

"Už úplně z první kapitoly zjistíte, že jste se ocitli ve středu nějaké strašně zajímavé zábavné rodiny, která vám v tolika ohledech připomíná vaši rodinu, vaše dědečky, babičky, bláznivé strýčky, příbuzné, kteří jsou někteří fajn, někteří jsou hrozní, ale vy je musíte všechny vydržet. A bylo to psané tak vtipně a bezprostředně a živě, že to, že se to odehrává v Afghánistánu, byla vlastně pro mě druhotná věc," řekl loni režisérka v podcastu České tiskové kanceláře.

Animaci Pavlátová zvolila záměrně, i tak lze totiž vyprávět mnohovrstevnatý příběh, což není ve světě ojedinělý postup. Na animaci se podíleli i koproducenti z Francie, animovalo se v pražském studiu Alkay a na ostrově Réunion. V hlavní mužské roli zní v mezinárodní verzi hlas afghánského herce jménem Haji gul Asir, v českém jazyce ho ztvárnil Hynek Čermák.