Film Kurz manželské touhy se v kinech objeví 28. října

Praha - Film Kurz manželské touhy, který do kin dorazí 28. října, je příběhem pěti manželských párů, které se snaží vrátit vášeň do svých životů. Snímek režiséra a scenáristy Radka Bajgara a scenáristky Mirky Zlatníkové měl pracovní název Teorie touhy. Stejní autoři stojí za komedií Teorie tygra, která přilákala do kin přes 400.000 diváků.

Fotogalerie

Tvůrci označují nový snímek jako film pro partnerské dvojice se smyslem pro humor. Pro ty, kteří po sobě chtějí spíš toužit, než se láskou udusit nebo rovnou uškrtit.

V příběhu páry, toužící po návratu vášně a touhy do svého partnerství, přijedou na kurs ambiciózního párového terapeuta, který razí teorii, že partnerské štěstí stojí na maximální blízkosti obou partnerů, duševní i tělesné. Jenže velmi pevné objetí se může snadno proměnit ve škrcení, škrcení v udušení, terapie v touhu po vraždě. Zvlášť když se napětí hromadí celé roky.

Jednu z rolí opět ztvárnil Jiří Bartoška. "Film není volné pokračování Teorie tygra, ale je to stejně vztahový film," uvedl. "Teorie tygra byl smutný film, čas hlavní dvojici semlel včetně jejich citů a oni se nakonec rozejdou. Toto je podobné téma, lidi spolu šťastně začnou a pak si nevědí rady, co se vztahem. Ale bude to naopak zábavný biják," dodal.

Duchovního guru si zahrál Vojtěch Kotek, hlavní hrdinku, půvabnou křehkou ženu ve středním věku, ztvárnila Lenka Vlasáková a jejího umanutého manžela Stanislav Majer. "Film pro diváky může být návodem, aby se v kritických situacích spoléhali sami na sebe a neskákali na lep různým falešným "ezo" psychopatům," podotkl Majer. V dalších rolích se objeví Šárka Vaculíková, Ondřej Bauer, Josef Polášek, Vasil Fridrich nebo Petra Nesvačilová.

Komedie Teorie tygra režiséra Bajgara s Jiřím Bartoškou a Eliškou Balzerovou v hlavních rolích patřila k nejúspěšnějším tuzemským filmům roku 2016. Snímek Kurz manželské touhy na film Teorie tygra navazuje podle tvůrců tématem, nikoli příběhem.