Praha - Historický film o hudebním skladateli Josefu Myslivečkovi Il Boemo, který v česko-italsko-slovenské koprodukci připravuje režisér Petr Václav, by mohl vstoupit do kin koncem příštího roku. Představitelem Myslivečka bude ruský herec Jegor Koreškov, operní pěvce ztvární sólisté Phillipe Jaroussky, Emöke Baráthová, Simona Šaturová, Filippo Mineccia a Krystian Adam. Ve snímku si zahrají i Karel Roden a Zdeněk Godla. Novináře o tom dnes informovali filmoví tvůrci.

"Je to ikarský příběh vzletu a pádu. K tématu chceme přistoupit moderně, ne staticky," řekl režisér a scenárista Václav k příběhu Myslivečka, který i přes svůj nelehký osud ke konci života, kdy měl syfilis, právě v tomto období skládal svá nejlepší díla. "Nemoc mu příšerně znetvořila obličej, který skrýval za maskou. Kromě hudby pak už neměl vůbec nic," dodal Václav. Aby byl snímek s podtitulem "Slavnější než Mozart, přesto zapomenut" autentický, při tvorbě scénáře vycházel z knihy Stanislava Bohadla Josef Mysliveček v dopisech. Čerpal také z biografie Josef Mysliveček "Il Boemo": The Man and His Music od Daniela Freemana, který mu bude odborným poradcem.

Hlavní část filmu se bude odehrávat v italských divadlech v Pavii a Cremoně, dále v Janově a Benátkách. Dva natáčecí dny chtějí tvůrci věnovat Praze. Hudbu k filmu, kterou tvoří z velké části znovuobjevené Myslivečkovy árie a skladby, nahraje pod taktovkou dirigenta a hudebního poradce Václava Lukse orchestr Collegium 1704. "Některé skladby jsme nikdy neslyšeli. Byly schovány v archívu," uvedli tvůrci.

Na roli Myslivečka Václav vybíral mezi mnoha herci z Česka, Slovenska, Polska a Ruska. Jegora Koreškova si pro ztvárnění hlavní postavy vybral proto, že fyzicky a psychicky skladatele představuje nejlépe. "Slibuji, že se naučím dirigovat. Strávím několik měsíců v Itálii, kde se naučím jazyk a hrát na klavír. Pokusím se být Josefem co nejvíc to bude možné," řekl Koreškov.

Režisér Václav, jehož film Cesta ven vyhrál v roce 2014 v sedmi kategoriích Českého lva, už před pěti lety natočil o Myslivečkovi dokument Zpověď zapomenutého. Na snímek Il Boemo získal grant 23 milionů korun od Státního fondu kinematografie. Celkový rozpočet filmu odhaduje na 120 milionů korun.

Josef Mysliveček (1737-1781), jeden z nejslavnějších evropských operních skladatelů druhé poloviny 18. století, pražský rodák, učitel a přítel Wolfganga Amadea Mozarta, složil 30 oper, deset oratorií, symfonie, koncerty, overtury a množství komorní a chrámové hudby.