Film Il Boemo o skladateli Myslivečkovi půjde do boje o Oscara

Praha - Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) vyšle do soutěže o Oscara v kategorii Nejlepší zahraniční film snímek režiséra a scenáristy Petra Václava Il Boemo. ČTK to dnes za akademii sdělila Silvie Marková. Výpravný historický film představuje českého skladatele 18. století Josefa Myslivečka. Snímek bude mít světovou premiéru v hlavní soutěži filmového festivalu v San Sebastianu, který začíná v pátek. Do českých kin film vstoupí 20. října.

ČFTA, která stojí za udílením cen Český lev, vybírala při hlasování akademiků z 15 českých hraných a dokumentárních filmů, přihlášených jejich producenty. Za filmem Petra Václava se umístily v abecedním pořadí snímky Oběť režiséra Michala Blaška a Světlonoc v režii Terezy Nvotové.

Oscarový zúžený seznam 15 zahraničních filmů bude zveřejněn 21. prosince a nominace budou vyhlášené 24. ledna 2023. Slavnostní ceremoniál 95. ročníku cen americké Akademie filmového umění a věd je stanovený na 12. března 2023.

Režisér Petr Václav připravoval film Il Boemo více než deset let a je zároveň i autorem jeho scénáře. Přibližuje osudy jednoho z nejslavnějších českých skladatelů Josefa Myslivečka, který se ve své době dokázal prosadit v konkurenci italských skladatelů. Vedle Vojtěcha Dyka do hlavních rolí obsadil herečky Barbaru Ronchiovou, Elenu Radonicichovou nebo Lanu Vladyovou.

O provedení Myslivečkových operních árií se ve filmu za hudebního doprovodu českého barokního orchestru Collegium 1704 pod vedením dirigenta Václava Lukse zasloužili světoví operní sólisté jako například Philippe Jaroussky, Simona Šaturová, Raffaella Milanesiová nebo Emőke Baráthová. Film se natáčel v České republice i Itálii a vznikl v česko-italsko-slovenské koprodukci.

V loňském roce vyslali akademici do boje o Oscara film Davida Ondříčka Zátopek. Zlatou sošku americké Akademie filmového umění a věd zatím získaly pouze dva československé a jeden český film. V roce 1965 Obchod na korze Jána Kádára a Elmara Klose, o dva roky později Ostře sledované vlaky Jiřího Menzela a v roce 1996 Kolja Jana Svěráka. Šestice dalších filmů se pak probojovala do nominačního výběru: Lásky jedné plavovlásky (1966) a Hoří má panenko Miloše Formana (1968), Vesničko má středisková Jiřího Menzela (1986), Obecná škola Jana Svěráka (1991), Musíme si pomáhat Jana Hřebejka (2000) a naposledy Želary Ondřeje Trojana (2003).

Režisér a scenárista Petr Václav je absolventem pražské FAMU. Již jeho celovečerní debut Marian získal v roce 1996 řadu cen v zahraničí, mimo jiné Stříbrného leoparda na MFF v Locarnu, cenu za režii v Angers, Belfortu, Teheránu, Bratislavě a byl nominován na Českého lva. V roce 2001 jej následoval snímek Paralelní světy, který se dostal do finále scenáristické soutěže Sundance Institute/NHK Award a promítal se v soutěžní sekci festivalu v San Sebastiánu.

Jeho další film Cesta ven byl uveden v roce 2014 na Filmovém festivalu v Cannes, v sekci ACID, a stal se tak po 23 letech první českou premiérou na tomto festivalu. Získal sedm Českých lvů, včetně kategorií nejlepší film, scénář a režie. Jeho posledním filmem uvedeným v českých kinech je roadmovie Skokan z roku 2017.