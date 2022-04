Film Hříšný tanec čeká pokračování, zahraje si v něm původní představitelka Baby

Los Angeles - Dnes již kultovní americký film Hříšný tanec se dočká dalšího pokračování. Zahraje si v něm i Jennifer Greyová, která před 35 lety ztvárnila mladou hlavní hrdinku Frances Housemanovou přezdívanou Baby. Podle informací serveru Sky News se Greyová ujala i produkce filmu. Datum uvedení do kin zatím není známé.

Přípravu snímku oznámilo studio Lionsgate tento týden v americkém Las Vegas. Odbornému publiku promítli jeho zástupci krátké video se záběry z původní romantické komedie a hlasem oznamujícím, že "Jennifer Greyová se vrací ke Kellermanovým v další kapitole". V původním filmu byli Kellermanovi majitelé letoviska, ve kterém se odehrává většina děje.

Greyová také příští týden plánuje vydat své paměti v knize nazvané Out of the corner, který odkazuje na jeden z klíčových okamžiků filmu a hlášku "Baby nebude sedět v koutě".

Ve filmu Hříšný tanec sedmnáctiletá dívka s hlavou plnou ideálů během lekcí tance a díky společnosti tanečníka Johnyho dospěje v ženu. Johnyho si zahrál Patrick Swayze, který v roce 2009 zemřel na rakovinu. Film se už dočkal několika televizních i filmových pokračování, která však zdaleka nezopakovala úspěch kasovního trháku z roku 1987.