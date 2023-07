Film Hranice Agnieszky Hollandové bude v hlavní soutěži v Benátkách

Praha - Do hlavní soutěže mezinárodního filmového festivalu v Benátkách byl vybrán nový film Agnieszky Hollandové Hranice. V další soutěžní sekci Orizzonti se představí krátký hraný snímek Mořská sůl režisérky z pražské FAMU Leily Basmaové. ČTK to dnes řekl Jiří Vaněk, mluvčí Státního fondu kinematografie. Fond oba snímky podpořil. Jubilejní 80. ročník festivalu v Benátkách bude od 30. srpna do 9. září.

Naposledy měl český film zástupce v hlavní soutěži v roce 2021 s minoritní koprodukcí Nezanechat stopy polského režiséra Jana P. Matustyńského. V roce 2019 se v hlavní soutěži představil film režiséra Václava Marhoula Nabarvené ptáče. Oba filmy fond také podpořil.

Film Hranice oscarové režisérky Agnieszky Hollandové se bude v Benátkách ucházet o hlavní cenu, Zlatého lva. Českým producentem polsko-česko-francouzsko-belgického snímku je Šárka Cimbalová ze společnosti Marlene Film Production, snímek koprodukovala také Česká televize. Státní fond kinematografie ho podpořil čtyřmi miliony korun.

Psycholožka Julia se po přestěhování do Suwalského kraje stává nedobrovolnou svědkyní a účastnicí dramatických událostí na polsko-běloruské hranici. Rozhodne se vzdát se svého pohodlného života a přidá se ke skupině aktivistů, kteří poskytují pomoc uprchlíkům. Ve stejnou dobu jsou syrská rodina prchající před občanskou válkou a její doprovod, učitelka z Afghánistánu, podvedeni Bělorusy a násilně převezeni do uprchlického tábora nedaleko hranic s Polskem.

Ve snaze uniknout se vydávají na zoufalou a nebezpečnou cestu neznámým a nepřátelským územím. V Polsku se jejich osud protne s osudem Juliiným a osudem mladého pohraničníka Jana. Události, které je potkají, navždy změní život nejen jim, ale i dalším migrantům a aktivistům zapojeným do jejich příběhu.

V soutěžní sekci Orizzonti se představí český krátký film libanonské studentky pražské FAMU Leily Basmaové. Producentem filmu je Natálie Pavlova ze společnosti Other Stories a koproducentem FAMU. Státní fond kinematografie ho podpořil částkou 780.000 korun. Příběh jednoho horkého letního dne na jižním pobřeží Libanonu vypráví o sedmnáctileté Nayle, která stojí před stejně zásadním rozhodnutím jako kterýkoliv jiný mladý člověk v současném Libanonu – odejít ze země, nebo zůstat?

V loňském roce se v soutěžní sekci Orrizonti objevily dva filmy s českou účastí. Oběť režiséra Michala Blaška a Obzor režiséra Mihaie Mincana, oba podpořené fondem kinematografie.