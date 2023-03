Praha - Film Gump - pes, který naučil lidi žít bude mít příští rok pokračování. Úspěšný snímek, na který do kin dorazilo přes 210.000 lidí, opět režíruje F. A. Brabec. Stejně jako u prvního dílu i tentokrát vznikla nejprve kniha scenáristy a producenta Filipa Rožka, která se objeví před letošními Vánocemi. V pokračování se diváci opět setkají s herci Bolkem Polívkou, Richardem Krajčem nebo Karlem Rodenem. Audioknihu znovu namluví Ivan Trojan. Novou postavu bude hrát Štěpán Kozub. ČTK o tom za distribuční společnost Bioscop informovala Jana Šafářová.

Kozub bude hrát negativní postavu v podobě majitele Gumpovy prodané sestry Jenny. Roční fenka, která Jenny ztvární, je nalezencem zachráněným ze špatných podmínek v romské osadě na Slovensku. Producent Rožek ji objevil v útulku v Rožňavě a její novou majitelkou se stala jeho maminka.

"Je to vlastně poprvé, co hraju ve filmu o zvířatech a se zvířaty. Nikdy jsem netočil ani rodinnou komedii, takže jsem rád, že si to můžu vyzkoušet. Můj vztah ke zvířátkům je veskrze pozitivní, doma mám dokonce labradorku z útulku, kterou jsem si nadělil ke dvacátým narozeninám," uvedl Kozub.

S Gumpem se po dvou letech setká Krajčo, psí hrdina bude jeho parťákem. Krajčovu postavu pracovníka IT uzavřeného ve virtuálním světě čeká proměna. "Z mojí postavy se stane v podstatě hlavní a těším se moc na to, že si poprvé zahraju se Štěpánem (Kozubem). Oba jsme z Ostravy, ale minuli jsme na škole i v divadle," podotkl herec a zpěvák skupiny Kryštof. "Na minulé natáčení mám skvělé vzpomínky a po přečtení scénáře druhého dílu vím, že bude ještě zajímavější a zábavnější," dodal.

Film Gump - pes, který naučil lidi žít z roku 2021 vypráví o potřebě lásky pro lidi i pro psy. Dojemný snímek je natočený jako dramatické vyprávění toulavého psa, jemuž svůj hlas propůjčil Ivan Trojan. Scénář vznikl podle stejnojmenné knihy Filipa Rožka. Knihy se prodalo přibližně 140.000 výtisků. Přináší autentický příběh, vystavěný z reálných zkušeností člověka, který se celý svůj život věnuje záchraně týraných psů, odhalování psích množíren a napravování křivd, kterých se lidé v honbě za penězi dopouští.

Psy účinkující ve snímku filmaři vesměs objevili v útulcích a jejichž příběhy jsou součástí závěrečných titulků. Několik z nich našlo nový domov u členů štábu. Ve filmu hraje i skutečný týraný pes Gump, kterého si ponechal Rožek, zakladatel organizace Se psem mě baví svět.

Filmy s psími hrdiny jsou mezi diváky oblíbené. Úspěšné byly například snímky Bella a Sebastián, Beethoven, 102 dalmatinů, Volání divočiny, Bílý tesák nebo Bílý Bim, černé ucho. V Česku je dlouhodobě populární silvestrovská krátkometrážní komedie Bohouš z roku 1968 s Jiřím Sovákem a Vladimírem Menšíkem v hlavních rolích.