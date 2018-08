Praha - Moderní technologie prostupují celým současným životem západní společnosti. Nový film režiséra Karla Janáka Důvěrný nepřítel se zabývá otázkou hranice, kde umělá inteligence přestává sloužit. Ústředním motivem je inteligentní dům, který obyvatele chrání a plní jejich přání. Prvotní okouzlení pohádkovým životem se postupně promění na boj o život, při kterém hlavní hrdinka netuší, kdo technologiemi řízený dům ovládá. Film vstoupí do českých kin 30. srpna.

Hlavními hrdiny příběhu je programátor u nadnárodní firmy Andrej (Vojtěch Dyk), který se zabývá vývojem inteligentního domu ovládaného pouhým hlasem, a jeho manželka, ambiciózní sochařka Zuzana (Gabriela Marcinková). Pár se nastěhuje do testovacího prototypu domu, který firma ukrývá před zraky konkurence v divoké přírodě.

Zuzaně, která kvůli Andrejově pracovnímu vytížení v domě často zůstává sama, se začínají dít podivné věci. Někdo se jí dvoří. Netuší, kdo je tajným ctitelem, který jí posílá květiny, zda muž, který jí stál modelem pro sochu Apola, nebo podivný soused ze samoty (Ondřej Malý), či zda Andrejův šéf (Ady Hajdu) nepodrobuje mladý pár zátěžovému testu.

Tvůrci filmu zasadili moderní dům, který stojí v Praze v další zástavbě, do přírody slovenských Tater, čímž postavy odřízli od civilizace a zároveň podtrhli kontrast mezi přírodou a technologiemi. "My žijeme svými emocemi, vášněmi, pudy, to je náš svět. Do toho v kontrastu mnohem více vynikne ta technická stránka domu, že dům všechno vypočítává, bere analyticky," řekl ČTK režisér Karel Janák, mimo jiné tvůrce Rafťáků a Snowboarďáků.

"Podle původního námětu, který napsal Marek Epstein s Ľubomírem Slivkou, byl Důvěrný nepřítel více komedie, ale když jsem si to přečetl, tak mi přišlo škoda si z toho dělat legraci, já to viděl ve vážnější rovině. Prostě téma pro thriller, který z toho nakonec vznikl," uvedl Janák.

Původně byly ve scénáři prvky sci-fi, například robotický stolek. "Pak jsme si říkali, proč bychom z toho měli dělat pohádku, vždyť ty technologie existují už teď," řekl Janák. Mezi nebezpečnými technologiemi se tak ve filmu objevuje mobilní telefon, který může být odposlouchávaný, přijímat upravené zprávy, či využívat GPS technologie a fotoaparáty.

"Neříkám, že bychom ty věci měli hodit do koše, ale je zajímavé přemýšlet o tom, že máme kolem sebe něco, co nás potenciálně může ohrozit," dodal Janák. Ve filmu dále hrají Roman Luknár, Pavel Rímský či Zuzana Porubjaková. Hudbu pro film složil Ondřej Gregor Brzobohatý.