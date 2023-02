Film Děti Nagana uvedou kina na 25. výročí vítězství hokejistů na olympiádě

Praha - Rodinný film Děti Nagana režiséra Dana Pánka bude mít premiéru ve středu 22. února. V České republice obvykle kina filmové novinky uvádějí ve čtvrtek, tvůrci však chtěli mít premiéru přesně 25 let po vítězství českých hokejistů na olympijském turnaji v Naganu. Na slavnostní premiéře v Cinema City Slovanský dům snímek uvede sportovní komentátor Robert Záruba, přímo v delegaci tvůrců bude patron filmu Dominik Hašek, mezi hosty by neměli chybět ani další tehdejší vítězové. Film dnes v předpremiéře představili novinářům.

"Pozvali jsme i další tehdejší vítěze a hokejové legendy, uvidíme, jaká nakonec soupiska slavnostní premiéry bude," uvedl režisér Pánek. "Autor tehdejšího zlatého gólu Petr Svoboda nám přislíbil poslat ze zámoří alespoň pozdrav. Chtěl bych zdůraznit, že na premiéru dorazí i zástupci "vnuků Nagana", rodiče Martina Nečase a paní Pastrňáková," dodal.

V příběhu dětí, které inspirují výkony českých hokejistů na vítězném turnaji v japonském Naganu v roce 1998, se představí Hynek Čermák, Klára Issová nebo Pavel Batěk, v hlavní dětské roli Tom Brenton.

"Já k hokeji v podstatě žádný vztah nemám. Jako malý jsem ho hrál, pak jsme točil s Hynkem Bočanem seriál Poslední sezona, kde jsem představoval brankáře. Takže jsem si opravdu sáhnul na to, o čem ten sport je. Hráli jsem proti Jágr Teamu a Dominik (Hašek) mě učil chytat. Moc hokej nesleduju, ale finále v Naganu jsem s kamarády samozřejmě viděl, byla to velká euforie, stálo to za to. Zvláště ta porážka Rusů pro mě byla tenkrát důležitá," řekl ČTK Čermák, který ve snímku představuje svérázného trenéra a bývalého hokejistu.

Režisér Pánek vypráví částečně svůj vlastní příběh, před 25 lety mu bylo deset let a podobně jako parta kluků ve filmu z úspěchu českých hokejistů žil, jeho snem byl brankář Hašek, kterého pro film získal jako ambasadora a dal mu menší roli. Hašek ocenil, že Děti Nagana jsou rodinný film, na který půjdou děti s rodiči. Dnešní děti podle něj potřebují při cestě ke sportu zejména podporu nejbližších. Scény ze základní školy točil v Pečkách na Kolínsku, odkud pochází.

"Filmem, který jsme začali točit v den slavného vítězství, chceme vzdát poctu hokejistům Nagana a taky legendárnímu trenérovi Ivanu Hlinkovi," podotkl spoluproducent filmu Martin Beinhauer. Kouč olympijských vítězů zemřel v roce 2004 při automobilové nehodě.