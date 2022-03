Film Betlémské světlo by mohl být podle tvůrců náplastí na současnou dobu

Praha - Nový film Jana Svěráka a scenáristy Zdeňka Svěráka Betlémské světlo by mohl být náplastí na současnou obtížnou dobu. Tvůrci snímku, v němž inspirací pro vznik scénáře byly Janu Svěrákovi povídky jeho otce Zdeňka, doufají, že i přes negativní atmosféru vyvolanou konfliktem na Ukrajině, nepřestanou lidé chodit do kin. Oba to dnes řekli ČTK. Distribuční společnost Bioscop uvede Betlémské světlo do kin 10. března.

"Je potřeba dále žít, jak jsme žili, nenechat se převálcovat tím, co nás denně bombarduje," řekl ČTK Zdeněk Svěrák. "On by v podstatě náš nepřítel byl nejraději, abychom zalezli a jenom se báli. Ale součástí odvahy je pokračovat v životě jako předtím. Protože jenom tak můžeme podporovat jeden druhého," dodal Jan Svěrák.

Snímek vypráví příběh stárnoucího spisovatele Karla Šejnohy (Zdeněk Svěrák), kterému už psaní nejde jako dřív. Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě a jejich postavy vylézají na denní světlo a dožadují se, aby autor pokračoval v ději. Všichni něco chtějí. Fotograf Matěj (Vojtěch Kotek) chce získat nedobytnou magistru z lékárny (Tereza Ramba), pan Bohumil (Vladimír Javorský) prosí, aby udělal zázrak, automechanik Bakalář (Ondřej Vetchý) by chtěl být léčitelem. Do toho vstupuje z reálného světa Šejnohova manželka (Daniela Kolářová), která si myslí, že už by měl psaní nechat a konečně se věnovat jí.

"Spisovatel Šejnoha jsem já, jen trochu komičtější, přehnanější, než jsem ve skutečnosti. V příběhu je hodně autobiografického, ale ne všechno," řekl Zdeněk Svěrák.

Scénář k filmu napsal podle tří Svěrákových povídek jeho syn Jan. Za kameru se postavil držitel osmi Českých lvů a dalších pěti nominací Vladimír Smutný. Tým dále tvoří architekt Jan Vlasák a kostýmní výtvarnice Simona Rybáková. Střihu filmu se poprvé ujmul pokračovatel rodinné tradice, syn režiséra a vnuk hlavního představitele, střihač František Svěrák.

Od posledního filmu Po strništi bos si Zdeněk Svěrák od filmové kamery trochu odvykl, takže se musel do své role na začátku natáčení pomalu dostat. "Měl jsem od Honzy úkol nedělat mladého. Když jsem viděl první denní práce, tak jsem zjistil, že chodím přihrble. Pořád. Říkal jsem mu, že s tím budu muset něco dělat, protože vypadám jako stařík. A on odpověděl, že to naopak budeme takhle držet. Čili hraju člověka ještě staršího, než jsem," popsal Zdeněk Svěrák. "A taky mi dával jednu základní radu. Před každým záběrem mi pošeptal do ucha: Hlavně nehraj. Tak jsem nehrál, jenom jsem tam byl," dodal.

Betlémské světlo je osmý film, na němž Zdeněk Svěrák spolupracoval se svým synem Janem. Jejich zatím poslední snímek Po strništi bos měl premiéru v roce 2017. V českých kinech ho vidělo přes půl milionu diváků. Největšího úspěchu dosáhli filmem Kolja, který získal Oscara za nejlepší cizojazyčný film roku 1996.