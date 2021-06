Film 13 minut přináší pohled na nepřiměřenou rychlost očima viníků nehod

Praha - Nový celovečerní dokument režiséra Víta Klusáka 13 minut přináší pohled na nepřiměřenou rychlost očima viníků vážných dopravních nehod. Film nabízí jejich autentické výpovědi i rekonstrukce nehod a úmrtí, které způsobili. Snímek, kterým vyvrcholí preventivní kampaň České asociace pojišťoven (ČAP) a BESIP, bude mít 10. června premiéru v České televizi.

"Viníci dopravních nehod jsou v klasickém mediálním pojetí bezejmenní řidiči bez tváře, historie a svědomí. Proto jsme se je rozhodli oslovit a požádali je, aby s námi ještě jednou probrali svůj příběh. Společně jsme šli vteřinu po vteřině a provedli jsme zevrubnou rekonstrukci jejich nehody, a to včetně příčin i fatálních následků," uvedl autor dokumentu Klusák. Dokument natočil s podobným týmem, s jakým pracoval na úspěšném projektu V síti.

Název filmu je inspirován průměrným časem, který řidič ušetří na cestě z Prahy do Brna, pokud překračuje povolenou rychlost o 20 kilometrů za hodinu. Přitom už jde o rychlost, při níž významně narůstá riziko závažné nehody. "Nehody způsobené nepřiměřenou rychlostí nejsou doménou takzvaných pirátů silnic. Minuty za volantem někdy doháněl každý z nás. Se zvyšující rychlostí ale roste i riziko vážné dopravní nehody s tragickými následky. Snaha dohnat pár minut se ve vteřině může změnit v tragédii, kterou už nelze vrátit zpět," sdělil výkonný ředitel ČAP Jan Matoušek. "Příběhy skutečných viníků a jejich do značné míry zničených životů přinášejí nesmírně silné svědectví. Nikdo z nás by nechtěl být na jejich místě," dodal.

Podle údajů BESIP nepřiměřená rychlost může za 40 procent nehod, které na českých silnicích končí fatálně. Přesto 86 procent českých řidičů přiznává, že běžně překračují povolenou rychlost v obci i mimo ni. Důvodem je spěch. Při nehodách, které byly způsobeny nepřiměřenou rychlostí, bylo loni usmrceno 179 lidí. Za poslední dekádu tak přišlo o život 2168 lidí. Z celkového počtu osob usmrcených při dopravních nehodách jde téměř o polovinu lidí, kteří zemřeli při nehodách způsobených nepřiměřenou rychlostí.

"Zemřel člověk? Nevěděl jsem, co s tou informací mám dělat, už není cesty zpět," uvedl v dokumentu jeden z viníků tragické nehody.

Dokument 13 minut je součástí osvětové kampaně ČAP a BESIPu s názvem Zpomal, dokud není skutečně pozdě. Upozorňuje na problém nepřiměřené rychlosti netradičním způsobem a hledá příčiny, které k těmto prohřeškům řidiče vedou. Kromě dokumentu kampaň doplní i televizní a rozhlasové spoty. Podporu projektu poskytla i řada odborníků z oblasti dopravního výzkumu, dopravní bezpečnosti, psychologie nebo zástupci záchranných složek a influenceři na sociálních sítích. Kompletní informace ke kampani jsou na webu www.13minut.cz.