Filipův stav se zlepšil, v nemocnici ale ještě zůstane

Praha - Stav místopředsedy Sněmovny a předsedy KSČM Vojtěcha Filipa se po středečním infarktu a následném kardiologickém zákroku zlepšuje, Všeobecnou fakultní nemocnici (VFN) na pražském Karlově náměstí ale dnes neopustí. ČTK to řekla mluvčí nemocnice Marie Heřmánková.

Pokud se nic nezmění, mohl by podle Heřmánkové Filip hospitalizaci ukončit v pátek. Lékaři Filipův infarkt zachytili v časném stadiu. Ve středu uvedli, že to dává pacientovi naději na časné propuštění do domácí péče. Pětašedesátiletý Filip hned ve středu po zprůchodnění cév avizoval, že v pátek bude zpět v práci. Podle jeho spolupracovníků šlo spíš o jeho přání.

Do nemocnice, kam ho poslala praktická lékařka, byl Filip přijat ve středu před polednem s bolestí na hrudi. Na jeho případu je podle přednosty 2. interní kliniky VFN Aleše Linharta patrné, že v Česku funguje dobře propracovaný systém péče o nemocné s akutním infarktem. "Důležité bylo, že příjezd do kardiocentra neoddaloval a díky tomu je možné očekávat příznivý průběh," uvedl ve středu lékař.