Filip: KSČM nevidí důvod pro další prodlužování nouzového stavu

Praha - Komunisté nevidí důvod pro další prodloužení nouzového stavu. Vláda nesplnila podmínky KSČM pro předchozí hlasování ve Sněmovně, strana tedy neuvažuje o definování nových, za kterých by žádost vlády mohla podpořit. Na tiskové konferenci ve Sněmovně to po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD) řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. Společně s šéfem komunistických poslanců Pavlem Kováčikem o postoji dnes informoval i prezidenta Miloše Zemana. Hamáček očekává jednání s komunisty i dalšími stranami. Kdyby se nouzový stav neprodloužil, byla by to katastrofa, uvedl. Aktuálně platí do 14. února.

Vláda podle Filipa nepřijala žádná opatření, která by dovolila, aby se do škol vrátilo více žáků a aby se občanům umožnilo navštívit zimní střediska. Tím komunisté podmiňovali své hlasy pro předchozí rozhodování o prodloužení stavu nouze. "Setrval jsem na stanovisku, které bude projednávat výkonný výbor v pátek, s tím, že dostatečně dopředu oznamuji předsedovi a místopředsedovi vlády, že ten náš souhlas nemohou v příštím týdnu, pokud se na tom shodne náš výkonný výbor, očekávat," uvedl Filip.

Hamáček novinářům řekl, že ohledně nouzového stavu zatím dohoda není. "Pan Filip nás informoval, že nemá zatím hlasy KSČM na podporu prodloužení nouzového stavu. Očekávám, že se bude ještě jednat, budeme ještě jednat i s dalšími politickými stranami," uvedl. Neprodloužení nouzového stavu by považoval za katastrofu a "víceméně recept na kolaps zdravotnictví".

"Ochota k jednání byla, ale bez toho, abychom viděli realizaci uzavřených dohod, nemáme žádný důvod, abychom předkládali nové požadavky a věřili tomu, že budou splněny," dodal Filip.