Filip dorazil na jednání s Babišem, účastní se i Hamáček

Praha - Předseda KSČM Vojtěch Filip dnes odpoledne dorazil na úřad vlády na jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) mimo jiné o podmínkách tolerance vlády. Schůzky se účastní i vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček. Novinářům dnes řekl, že jeho strana nebude bránit jednání o sloučení zdravotních pojišťoven ministerstva vnitra a obrany, jak komunisté žádají. Argumentovat neprodloužením nouzového stavu je podle něj ale nebezpečné. Podle komunistů vláda nenaplnila jejich požadavky na spuštění skiareálů během jarních prázdnin a otevření škol. Zástupci komunistů se proto dnes sešli i s prezidentem Milošem Zemanem.

Komunisté dosud toleranční dohodu mezi KSČM a ANO hodnotili pravidelně po půl roce pouze s větší vládní stranou. Ze závazků z toleranční smlouvy komunisté tlačí podle místopředsedy Stanislava Grospiče především na sloučení zdravotních pojišťoven ministerstev vnitra a obrany a na zavedení pěti týdnů dovolené. Babiš by je podle něj měl znovu stvrdit. Filip minulý týden po jednání s lídry ANO uvedl, že na pětitýdenní dovolené je shoda.

Ohledně podpory dalšího pokračování nouzového stavu se komunisté chtějí rozhodnout také podle jednání s ANO. "Spíše se kloním k tomu, že pokud nebude premiér ochotný garantovat, že už neporuší své závazky, tak potom nouzový stav nepodpoříme," uvedl po úterním jednání nejužšího vedení KSČM Grospič. Řadu nynějších opatření lze podle něj nařídit i bez nouzového stavu, i když by to kladlo větší požadavky na krajské hygienické stanice, hlavní hygieničku a ministerstvo zdravotnictví. Podle Hamáčka by tento postup znamenal riziko soudních sporů.

Vicepremiér dnes uvedl, že opatření proti šíření koronaviru se mají řešit na základě názorů epidemiologů, odborníků, nikoli přání některých stran. Kdyby vláda, kterou komunisté dosud vždy s prodloužením nouzového stavu ve Sněmovně podrželi, nemohla po 14. únoru znovu termín konce platnosti opatření prodloužit, "padl by zdravotnický systém na ústa", míní.

O podpoře vlády, naplňování toleranční dohody nebo o neplnění požadavků komunistů na změny protiepidemických opatření chtěli zástupci KSČM jednat i se Zemanem. Prezident krátce po 13:00 přijal Filipa a předsedu poslaneckého klubu KSČM Pavla Kováčika.