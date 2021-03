Filip chce jednat se Zemanem i o vládním zvládání koronaviru

Praha - Předseda KSČM Vojtěch Filip požádá o setkání s prezidentem Milošem Zemanem. Chce s ním mimo jiné řešit to, jak menšinová vláda ANO a ČSSD zvládá koronavirovou pandemii a očkování populace. Považuje za selhání, že kabinet neřeší zajištění vakcíny proti covidu-19 od více společností. Pokud by se nečinily kroky směřující k ochraně života a zdraví občanů, šlo by podle Filipa o neplnění jedné z podmínek dohody o toleranci vlády mezi komunisty a hnutím ANO. Šéf Řekl to dnes novinářům ve Sněmovně.

Zeman bude chtít po premiérovi Andreji Babišovi (ANO), aby z funkce odvolal ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) a ředitelku Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irenu Storovou. Řekl to v rozhovoru serveru Parlamentní listy. Vadí mu jejich postoj k ruské vakcíně Sputnik V. Jejím odmítáním podle něj nesou odpovědnost za úmrtí lidí v Česku na covid-19. Zeman chce, aby ve funkci skončil i ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Blatný podle Filipa dříve vytvořil dobrý protiepidemický systém PES, na základě kterého se měla rozvolňovat či zpřísňovat protikoronavirová opatření. Později ale Blatný nebyl ochoten brát jako prioritu proočkování české společnosti, míní.

Podle Filipa je selháním vlády neřešit sehnání vakcíny i od jiných firem, než které zatím schválila Evropské unie, tedy od společností Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Česko by mělo jít podobnou cestou jako například Itálie, Rakousko či Maďarsko, míní. Například v úterý informovala italsko-ruská obchodní komora o kontraktu na výrobu vakcíny Sputnik V, který podepsal zástupce Ruského fondu přímých investic s italskou pobočkou švýcarské firmy Adienne Pharma&Biotech.

"Požádám i o setkání s panem prezidentem, protože tohle vidím jako totální selhání. Myslím, že to není věcí dohody o toleranci, ale v každém případě musím pana prezidenta upozornit na to, že pokud bychom dospěli k vypovězení dohody o toleranci, že menšinový kabinet by těžko sháněl podporu pro jakýkoli zákon, který je ve Sněmovně," řekl Filip.

Pokud by vláda nečinila kroky, které by směřovaly k ochraně života a zdraví občanů, bylo by to podle Filipa neplněním jedné z podmínek dohody. Nejde podle něj pouze o zajištění ruské vakcíny Sputnik V. "Myslím, že je to otázka vakcín, testování dětí ve školách, vakcinace učitelů, abychom mohli obnovit školní docházku a podobně. To není jedna věc," poznamenal.

O toleranci vlády ze strany KSČM hovořili zástupci ANO a komunistů tento rok už několikrát, jednání mají podle informací ČTK z únorového zasedání širšího vedení strany pokračovat i tento měsíc. Až v případě krachu jednání by mohlo začít případné dohodovací řízení, se kterým dohoda počítá. Představitelé KSČM v poslední době kritizovali naplňování dohody například v souvislosti s rozpočtem armády.