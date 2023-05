FIFA prodloužila o rok pravidlo o přerušení smluv v Rusku a na Ukrajině

Curych - Světová federace FIFA prodloužila na sezonu 2023/24 pravidlo, které umožňuje fotbalistům a trenérům přerušit kvůli válce smlouvy s ukrajinskými a ruskými kluby. Proti pravidlu dlouhodobě protestuje jak ruská, tak ukrajinská strana.

FIFA zavedla pravidlo dočasně necelé dva týdny po začátku ruské invaze na Ukrajinu na konci února roku 2022, aby mohli zahraniční hráči a trenéři opustit bez postihu válečnou oblast. Před rokem prodloužila federace lhůtu do konce aktuální sezony a nově ji podle agentury AP obnovila do června 2024. Pravidlo nicméně neplatí pro hráče a trenéry, kteří přestoupili do ruských či ukrajinských klubů nebo v nich prodloužili smlouvy po prvním zavedení této směrnice loni v březnu.

Proti pravidlu protestují jak ukrajinské, tak ruské kluby, které tvrdí, že kvůli němu zůstaly bez ochrany a přišly o miliony dolarů z potenciálních transferů. Ukrajinský velkoklub Šachtar Doněck a skupina ruských klubů se kvůli tomu obrátily na Sportovní arbitrážní soud (CAS), jenž letos v lednu v obou případech rozhodnutí FIFA potvrdil.

Šachtar chce po světové federaci odškodné 50 milionů eur a v březnu na FIFA podal stížnost k Evropské komisi. Loni z klubu bez náhrady odešel trenér Roberto De Zerbi, jehož později angažoval Brighton, který italský kouč v této sezoně dovedl poprvé v historii do pohárové Evropy.

Smlouvy v ruských klubech měli před začátkem invaze mimo jiné i čeští reprezentanti Jan Kuchta a Alex Král. Kuchta loni v červnu odešel z Lokomotivu Moskva na hostování do pražské Sparty, která na něj nedávno uplatnila opci a získala ho na přestup, Král v minulé sezoně hostoval ze Spartaku Moskva ve West Hamu a v tomto ročníku působí v Schalke.