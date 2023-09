Fico kritizoval prezidenta Pavla za výrok o možném narušení vztahů

Bratislava - Bývalý slovenský premiér a předseda strany Směr-SD Robert Fico kritizoval českého prezidenta Petra Pavla kvůli údajnému zásahu do kampaně před slovenskými parlamentními volbami. Pavel tento týden řekl, že by návrat Fica do čela slovenské vlády mohl vést k narušení česko-slovenských vztahů, a to kvůli jeho výrazně odlišným názorům, především v zahraniční politice. Fico to na videu, které zveřejnil na facebooku, odmítl. Připustil ovšem, že se s Pavlem rozchází v názoru na válku na Ukrajině.

Pavel tento týden při návštěvě New Yorku řekl novinářům, že některé Ficovy názory odpovídají spíše ruské propagandě. Návrat Fica do čela vlády by podle něj mohl mít dopad na vztahy mezi Prahou a Bratislavou. "To by jistě v případě jeho zvolení a získání důvěry do určité míry narušilo i vztahy mezi námi, protože bychom se na některé zásadní věci dívali jinak," řekl Pavel. Předčasné parlamentní volby se budou na Slovensku konat už v sobotu.

Fico, jehož strana vede v předvolebních průzkumech, dnes uvedl, že se s Pavlem rozchází v názoru na válku na Ukrajině, kterou před 19 měsíci rozpoutalo Rusko invazí do sousední země. "Jsem proti dalšímu vyzbrojování Ukrajiny, protože prodlužování konfliktu vede jen k zbytečným a obrovským ztrátám na lidských životech," řekl a vyzval k okamžitému zastavení bojů a jednání o příměří. Zmínil také odlišné hodnocení účinnosti západních sankcí proti Rusku či role, kterou mají ve válce Spojené státy.

Podle Fica však tento odlišný pohled jeho strany není dostatečným důvodem pro zhoršení vztahů mezi Českem a Slovenskem. Pokud však Pavel chtěl dát najevo slovenským voličům, že by česká politická reprezentace zmrazila česko-slovenské vztahy v případě vlády, v níž by byl i Směr-SD, tak by to byl nepřijatelný zásah do slovenské kampaně před volbami, řekl slovenský politik. "A to já musím rázně odmítnout," dodal.

Fica před volbami tento týden podpořili bývalí čeští prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman. Slovenský politik dnes řekl, že si jejich podpory mimořádně váží.