FIBA přerušila evropské basketbalové soutěže

Mies (Švýcarsko) - Basketbalová federace FIBA kvůli pandemii koronaviru přerušila všechny své soutěže včetně Evropské ligy basketbalistek s účastí USK Praha a Ligy mistrů, kde hraje Nymburk. Opatření vstoupí v platnost v pátek.

"Po zvážení současné situace s koronavirem jsme se rozhodli od pátku 13. března přerušit všechny soutěže FIBA. Jde nám o ochranu zdraví hráčů, trenérů, rozhodčích a fanoušků," uvedla FIBA v dnešním prohlášení. Federace bude situaci monitorovat na každodenní bázi a poté rozhodne o tom, zda budou moci soutěže opět pokračovat.

Kvůli koronaviru už basketbalistky USK ve středu neodehrály úvodní čtvrtfinále Evropské ligy s italským Schiem. Zápas se měl původně konat bez diváků, nakonec ho ale české ministerstvo zdravotnictví kvůli opatřením proti šíření viru zrušilo úplně.

Basketbalisté Nymburka ještě stihli v úterý vyhrát druhé osmifinále Ligy mistrů na půdě tureckého celku Bandirma, ale zahájení čtvrtfinálové série s AEK Atény se 24. března nedočkají.

"Velmi nás daná situace mrzí vzhledem k tomu, jak dobře v této sezoně hrajeme. Pevně doufáme, že se soutěž obnoví co nejdříve a budeme moct pokračovat tam, kde se sezona Ligy mistrů přerušila," uvedl v tiskové zprávě výkonný ředitel nymburského klubu Ondřej Šimeček. "Víme, že FIBA a vedení Ligy mistrů dělaly vše pro to, aby soutěž mohla pokračovat, ale v současné situaci, kdy týmy nejsou schopny garantovat uspořádání zápasů a cestování na ně, tak to bylo nejrozumnější možné řešení," dodal představitel nejlepšího českého týmu.

Ve středu po potvrzené nákaze jednoho z basketbalistů Utahu přerušila sezonu zámořská NBA. České basketbalové soutěže po nařízení vlády o zákazu akcí s více než 100 účastníky mají pokračovat bez diváků.