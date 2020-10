Fialu na poslední cestě doprovodila píseň Sou fár, tu jú aj mej

Praha - Poslední rozloučení s hercem Karlem Fialou, které se konalo ve strašnickém krematoriu v Praze, mělo skromnou podobu. S někdejší hvězdou karlínské opery se za zájmu médií přišli rozloučit zejména rodinní příslušníci, lavice pro veřejnost byly téměř prázdné. Představitele slavného Limonádového Joea na poslední cestě doprovodila za zvuků kopyt píseň Sou fár, tu jú aj mej z "koňské opery", kterou v kinech vidělo 4,5 milionu diváků. Další miliony se bavily při nesčetných reprízách v televizi nebo při její divadelní podobě.

Fiala zemřel 3. října ve věku 95 let. Květinové věnce na dnešní obřad vedle rodiny zaslala například Herecká asociace, Hudební divadlo Karlín nebo generální ředitel České televize Petr Dvořák. "Táto, díky, bez tebe bych to nedal," vzkázal syn Karel. "Děkuju za krásný život," stálo na stuze na věnci od Fialovy třetí manželky Věry Vlkové.

Za všechny čtyři syny otci za "statečnost a nekončící optimismus" poděkoval syn Tomáš. "Naučil jsi nás, že v životě stejně jako v "Limonádníkovi" všechno dobře skončí," uvedl.

Fialův herecký kolega s karlínského divadla Ladislav Županič ve smutečním proslovu připomněl, že Fiala byl milovníkem života, divadla, sportu a hlavním milovníkem v Hudebním divadle Karlín, kde s ním 40 let sdílel šatnu. "Slibuju, že dnes večer si nedám Kolalokovu limonádu, ale pořádnou whiskycolu," zakončil svůj proslov.

Na jevišti Hudebního divadla v Karlíně herec slavil největší úspěchy od 50. let minulého století. Během čtyř dekád tam snad nebyl muzikál, v němž by Fiala neměl jednu z hlavních rolí. Za celoživotní přínos muzikálu dostal v roce 2013 cenu Thálie.

Osudovou rolí byla však pro Fialu role ušlechtilého pistolníka Limonádového Joea. Do té doby málo známý tenor se rázem stal hvězdou stříbrného plátna, za kterou se táhly davy fanynek. Role slavného pistolníka se měl původně zhostit Jiří Kodet, Fiala ale byl pro režiséra Oldřicha Lipského v roce 1964 tím pravým typem milovníka se sladkým úsměvem, kterého do své jedinečné parodie westernů na motivy knihy Jiřího Brdečky potřeboval. "Dodnes nevím, jestli byla lepší jediná superrole, nebo hodně průměrných. Beru to jako osud," svěřil se ostravský rodák, který jinak u filmu spíš paběrkoval.

Karel Fiala se narodil v roce 1925 v rodině kominického mistra. K herecké a pěvecké kariéře se dostal náhodou. Když za okupace nemohl dokončit gymnázium, začal se věnovat otcovu řemeslu. Střechy ale krátce po válce vyměnil za pražskou konzervatoř.

V roce 1952 Fiala absolvoval v Praze státní konzervatoř a po krátkém angažmá v Národním divadle zakotvil na dlouhá léta v Hudebním divadle Karlín.