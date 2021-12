Praha - Česká republika má novou vládu. Prezident Miloš Zeman dnes jmenoval kabinet Petra Fialy (ODS), který vytvořila koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) s Piráty a STAN. Pět dosud opozičních stran vystřídalo 69 dní po volbách menšinovou vládu ANO a ČSSD pod vedením premiéra Andreje Babiše (ANO). Zatímco dosluhující kabinet se dnes ráno sešel na posledním zasedání, Fialův tým měl odpoledne ve Strakově akademii premiéru. Mimo jiné rozhodl, že nepožádá poslance o prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii covidu, který tak skončí během Vánoc. Pokud se bude situace zhoršovat, je vláda připravená se k debatě o nouzovém stavu vrátit a rychle jednat.

Zeman jmenoval ministry místo na Pražském hradě netradičně na zámku v Lánech, kde pobývá po propuštění z nemocnice. Prezident akceptoval všechny navržené členy kabinetu, které mu Fiala v polovině listopadu předložil. Přitom před týdnem oznámil, že odmítá jmenovat ministrem zahraničí Jana Lipavského (Piráti) a Fiala začal mluvit o kompetenční žalobě. Na pondělní schůzce se nakonec oba ústavní činitelé domluvili, že Zeman i přes výhrady jmenuje vládu i s Lipavským.

Na vládní funkci si však ještě musí počkat budoucí ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), který je kvůli nákaze covidem-19 v izolaci. Řízením úřadu byl dočasně pověřen předseda lidovců Marian Jurečka.

Video: Fialova vláda se ujala moci, nechce pokračovat v nouzovém stavu

17.12.2021, 16:00, autor: Jakub Šťastný, zdroj: ČTK/Video

Z Lán odjela vláda na první zasedání do Strakovy akademie. Fialu tam přivítal už bývalý premiér Babiš, který svému nástupci předal klíč od korunovačních klenotů a dopis se vzkazem po vzoru amerických prezidentů.

Nová vláda má 18 členů včetně tří ministrů bez portfeje, kteří budou odpovědní za evropské záležitosti, vědu, výzkum a inovace a za legislativu. Prvním místopředsedou bude šéf STAN a ministr vnitra Vít Rakušan. Úřad vlády povede bývalá mluvčí občanských demokratů Jana Kotalíková, tiskovým mluvčím nového kabinetu se stal dosavadní mluvčí ODS Václav Smolka. Odpoledne začal Fiala uvádět ministry do úřadů, v čemž bude pokračovat i v sobotu.

Zeman minulý pátek oznámil, že odmítá jmenovat Lipavského šéfem české diplomacie. Vyčetl mu vztahy k Izraeli a visegrádské čtyřce nebo nízké vzdělání. Pětikoalice ale nemínila své kandidáty měnit a zdálo se, že spor směřuje k Ústavnímu soudu. Fiala ale po pondělní schůzce s hlavou státu překvapivě oznámil, že Zeman jmenuje všechny ministry podle jeho návrhu, protože nechce zatěžovat vládu už v tak složité situaci soudním sporem. Při dnešním ceremoniálu kancléř Vratislav Mynář nazval Lipavského nejprve magistrem, následně se opravil a uvedl, že je bakalář. Zeman poté popřál vládě úspěch a to, aby po ní něco zůstalo. Kabinet má podle něj před sebou příležitost vyrovnat se s covidem-19 či energetickou krizí. Fiala uvedl, že jeho vláda se musí pustit do práce od prvního okamžiku a vložit všechnu energii do naplňování programu.

O důvěru poslanců hodlá Fiala požádat v polovině ledna, ve Sněmovně se opírá o většinu 108 hlasů. Do té doby plánuje dopracovat své programové prohlášení, základní koncept chce mít hotový začátkem příštího roku. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) má za úkol vypracovat harmonogram projednávání rozpočtu na příští rok a pravidla pro fungování státu v rozpočtovém provizoriu. Babišův tým navrhl rozpočet se schodkem 377 miliard korun, nastupující vláda chce deficit snížit pod 300 miliard.

Fialova vláda se rozhodla, že nepožádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu kvůli covidu-19, který tak skončí během vánočních svátků, přesně o půlnoci 25. prosince. Ustavila skupinu ministrů, která se začne věnovat cenám energií a souvisejícím otázkám. Dnes jmenovaný kabinet se do konce roku ještě sejde 22. a 29. prosince.

Fiala na první zahraniční cestu vyrazí na Slovensko, pokračuje tak v tradici svých předchůdců. Předpokládá, že do Bratislavy zamíří na začátku ledna. "Slovensko je jasná volba nejen kvůli historickému spojení obou zemí, ale i proto, že naše země mají mimořádně přátelské vztahy a společné zájmy," řekl premiér. Slovenský premiér Eduard Heger dnes Fialovi poblahopřál ke jmenování jeho vlády a současně poděkoval Babišovi za dosavadní spolupráci.

Babiš na dnešní ráno svolal poslední zasedání své vlády, aby poděkoval ministrům. Za úspěch považuje, že menšinový kabinet ANO a ČSSD vydržel celé funkční období, jehož poslední dva roky ovlivnila koronavirová pandemie. "Jaká byla naše vláda, vyhodnotí historie v nějakém čase," řekl končící premiér.

Babiš, který se stal druhým nejdéle sloužícím premiérem po Václavu Klausovi, nyní bude působit jako opoziční poslanec. Příští rok bude na sněmu ANO obhajovat funkci předsedy. Ještě než předal úřad Fialovi, vyzval k tomu, aby české předsednictví v Evropské unii ve druhé polovině příštího roku nebylo předmětem domácí politické soutěže. Prohlásil, že je připravený ho z opozice podporovat.

S Babišem se ve čtvrtek večer rozloučili lídři EU během prosincového summitu. Fialovi dnes blahopřála ke jmenování jeho vlády vedle dalších politiků také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.