Fialova vláda podvedla a zradila občany, prohlásil ve Sněmovně Babiš

Praha - Koaliční vláda Petra Fialy (ODS) podvedla a zradila všechny obyvatele, musí skončit co nejdřív, řekl předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš v úvodu dnešního sněmovního jednání o návrhu na vyslovení nedůvěry kabinetu. Babiš vinil vládu z arogance, papalášství a z neschopnosti. Fiala vystoupil hned po něm.

Fialův vládní tým je podle Babiše "opravdu špatný" a její skóre katastrofální. "Netušil jsem, jak moc jste schopní zničit život našich občanů, ničit naši zemi a ničit práci naší vlády," řekl bývalý ministerský předseda Babiš. Řečniště obsadil na hodinu a 40 minut.

Svolání schůze k hlasování o vyslovení nedůvěry vládě podnítilo opoziční ANO. Zástupci hnutí považují za nepřijatelné, aby ministrem vnitra zůstal předseda STAN Vít Rakušan. Babiš uvedl, že korupční kauza Dozimetr byla poslední kapkou. "Hlavním a nejdůležitějším důvodem je fakt, že premiér Fiala a celá vláda podvedla a zradila nejen své voliče, ale všechny občany. Ničí naši zemi, životy našich lidí... Proto tato vláda musí skončit co nejdřív," prohlásil lídr ANO.

Při kritice Fialova kabinetu mluvil o porušování slibů o zvyšování daní o osekávání důchodů, rozdělování trafik, nezvládnuté migraci, inflaci či o propadu reálných mezd. "To je výsledek vaší práce. Žádná vláda to nedělá tak špatně jako vy," řekl předseda ANO. Z "Fialovy drahoty" se podle něho stala "Fialova chudoba". Premiér podle Babiše vládu neřídí, jen moderuje. je odtržený od reality a "umí se vylhat snad úplně ze všeho". "Už jste napáchali dost škod. Nemáte důvěru většiny občanů této země. Nemáte legitimitu," dodal Babiš na adresu koalice.

Aby kabinet padl, pro vyslovení nedůvěry by muselo aktivně hlasovat nejméně 101 poslanců, tedy nadpoloviční většina všech zákonodárců dolní komory. Opozice ke svržení kabinetu dostatečný počet hlasů nemá. Někteří opoziční poslanci se navíc z celého dnešního jednacího dne omluvili. Další opoziční i koaliční poslanci se omlouvali pouze na část dne, stejně jako někteří ministři. Omluvil se i nezařazený poslanec Ivo Vondrák, který byl původně zvolen za hnutí ANO.

Do běžné debaty se aktuálně hlásí 55 poslanců. Před nimi by ale měli vstupovat řečníci s přednostním právem včetně členů kabinetu. Nynější jednací den by měl končit podle dohod širšího vedení Sněmovny v 02:00. Jednání k nedůvěře by pak mělo pokračovat od středečních 09:00. Kdy se Sněmovna dostane k samotnému hlasování, není jasné.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) chce vyslovit nedůvěru vládě, protože škodí zemi a není ji schopná řídit. Před dnešním hlasováním Sněmovny o nedůvěře to řekl novinářům předseda SPD Tomio Okamura. SPD chce, aby se co nejdříve konaly předčasné volby a je připravená podílet se na novém kabinetu, uvedl Okamura.

Svolání jednání o návrhu na vyslovení nedůvěry koaliční vládě Petra Fialy (ODS) podnítilo opoziční ANO. Zástupci hnutí považují za nepřijatelné, aby ministrem vnitra zůstal předseda STAN Vít Rakušan. Koaliční politici ho ale hájí. Jednání o nedůvěře vládě bude v nynějším volebním období třetí. Opozice ke svržení kabinetu dostatečný počet hlasů nemá.

SPD je přesvědčená, že vláda škodí Česku, uvedl Okamura. Ministři nejsou kompetentní řídit tento stát a odráží se to na zhoršení všech ekonomických ukazatelů, zhoršení životní úrovně a příjmové situace všech skupin občanů a na situaci českých firem, řekl. "SPD je po všech stránkách připravena se se svými odborníky podílet na případné nové vládě. Prosazujeme předčasné volby a to, aby občané rozdali nové politické karty," uvedl šéf SPD

Vláda je podle Okamury také nedůvěryhodná, protože porušila řadu svých volebních slibů. "Jeden z klíčových slibů byl ten, že nebudou zvyšovat daně," konstatoval. Připomněl páteční schválení vládního úsporného balíčku Sněmovnou, které SPD spolu s ANO označuje za dosud největší zvýšení v ČR. Okamura v pondělí vyzval prezidenta Petra Pavla, aby balíček vetoval.

Vládní koalice podle politiků Spolu, složené z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, ukázala, že má důvěru Sněmovny, minulý pátek při hlasování o konsolidačním balíčku. Dnešní hlasování o nedůvěře označili na tiskové konferenci za čistou exhibici opozice.

Předseda sněmovního klubu TOP 09 Jan Jakob předpokládá dlouhé jednání, které se zřejmě protáhne do středy, na kterou jsou svolány schůze výborů. "Bohužel, budou muset být zřejmě odloženy na odpoledne," uvedl předseda klubu ODS Marek Benda. O podobě schůze podle něj budou šéfové klubu teprve jednat. Do debaty jsou přihlášeni všichni ministři, aby hájili postup svých resortů, řekl.

Svolání schůze podnítilo opoziční ANO. Zástupci hnutí považují za nepřijatelné, aby ministrem vnitra zůstal předseda STAN Vít Rakušan. Koaliční politici ho hájí. Jednání o nedůvěře vládě bude v nynějším volebním období třetí. Opozice ke svržení kabinetu dostatečný počet hlasů nemá. Koalice se proto podle Bendy ani nezabývala počítáním svých poslanců.

Aby kabinet padl, pro vyslovení nedůvěry by muselo aktivně hlasovat nejméně 101 poslanců. Koalice má ve dvousetčlenné Sněmovně 108 poslanců, opoziční ANO a SPD dohromady 91. Nezařazeným je Ivo Vondrák, bývalý poslanec ANO. Opozice navíc nemůže počítat s hlasem dlouhodobě nemocného Jaroslava Bašty (SPD).

Politici ANO poukazují na to, že Rakušan měl mobilní telefon se stejnou šifrovací aplikací, jakou používali lidé spojovaní s korupční kauzou Dozimetr. Fiala se za Rakušana několikrát veřejně postavil, opakoval, že má stále jeho důvěru. Opozici vinil z toho, že se snaží "recyklovat staré kauzy".

Zástupci koaličních stran mají postup ANO za legitimní, ale za zbytečný