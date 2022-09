Fialova vláda bude čelit prvnímu pokusu o vyslovení nedůvěry - ŽIVĚ

Praha - Koaliční kabinet Petra Fialy (ODS) bude dnes odpoledne čelit prvnímu opozičnímu pokusu o vyslovení nedůvěry. Schůzi vyvolalo hnutí ANO s podporou SPD. Podnětem byla aféra kolem nového a nyní již bývalého ředitele civilní rozvědky Petra Mlejnka, a také složitá hospodářská situace kvůli energetické krizi, kterou vláda podle opozice řeší pomalu a nedostatečně. Vzhledem ke sněmovní koaliční většině je pravděpodobné, že kabinet důvěru dolní komory neztratí.

Očekává se mnohahodinová debata, mohla by se podle kuloárových informací protáhnout až do pátku. Pak poslanci budou hlasovat po jménech od vylosovaného člena dolní komory. K tomu, aby kabinet padl, se musí pro nedůvěru vyslovit nadpoloviční většina všech poslanců, tedy nejméně 101. Opoziční ANO a SPD mají v plné sestavě 92 hlasů. Vládní tábor ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů zastupuje 108 poslaneckých hlasů.

Představitelé hnutí ANO dříve slibovali, že v době českého předsednictví Evropské unii se vládě vyslovit nedůvěru nepokusí. Předseda hnutí Andrej Babiš k tomu ale již dříve řekl, že skandál kolem Mlejnkových kontaktů s podnikatelem Michalem Redlem obviněným v pražském korupčním případu Dozimetr nemá obdoby. Opozice požadovala vedle Mlejnkova odchodu i odvolání předsedy STAN Víta Rakušana z funkce ministra vnitra, stále na tom trvá.

Předseda vlády Fiala opakovaně uvedl, že k Rakušanově odvolání nevidí důvod. Je si jistý, že vláda v hlasování uspěje. Babiš se podle premiéra snaží odvést pozornost od svých vlastních afér. Obžalovaného Babiše čeká v září soud v dotačním případu Čapí hnízdo.

Z dosavadních 16 pokusů o vyslovení nedůvěry vládě uspěl zatím pouze jeden v březnu 2009. K opozici se při hlasování o vládě Mirka Topolánka (ODS) v době českého předsednictví EU připojili čtyři koaliční poslanci, takže získala potřebných 101 hlasů. V minulém volebním období odolal Babišův menšinový kabinet ANO a ČSSD třem pokusům o svržení.

Hnutí ANO trvá na odvolání ministrů vnitra Rakušana a průmyslu Síkely

Hnutí ANO trvá na odvolání ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) a ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN). Podle předsedy hnutí Andreje Babiše je Rakušan reprezentant organizovaného zločinu a Síkela není schopen řešit problémy lidí. Kritizoval vládu i jako celek, je podle něj bezradná a neschopná. Babiš to řekl na tiskové konferenci před dnešním jednáním Poslanecké sněmovny, která bude jednat o nedůvěře vládě.

Babiš vládě vyčítá špatné kroky v ekonomice, která se jí podle něj rozpadá pod rukama. "Jejím zájmem je vládnout, i kdyby měla zruinovat naši zemi," řekl. Kvůli nečinnosti kabinetu podle bývalého premiéra hrozí "rozsáhlý armagedon". Očekává, že lfirmy začnou kvůli vysokým cenám energií krachovat a zvýší se nezaměstnanost. Za jediné řešení považuje zastropování cen elektřiny, její oddělení od plynu a zrušení emisních povolenek.

"Myslíme si, že tahle vláda by měla skončit a měli by tam přijít lidi, kteří budou schopni pracovat pro naši zemi," řekl Babiš. Hnutí ANO ale neočekává, že při hlasování o nedůvěře vládě uspěje. "Je pravděpodobné, že tohle hlasování prohrajeme. Kapři si rybník nevypustí," řekla předsedkyně poslaneckého klubu Alena Schillerová. Neúspěch opozice připustil i Babiš. Je ale přesvědčen, že Síkela a Rakušan by měli skončit. Rakušanovi vyčítá, že do čela Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) uvedl Petra Mlejnka, kterého považuje za zástupce organizovaného zločinu.

