Fiala: Zvyšování věku by se netýkalo lidí, kteří mají krátce před penzí

Praha - Zvažované další zvyšování důchodového věku by se netýkalo lidí, kteří mají krátce před důchodem. Dotklo by se případně až pracovníků, kteří mají do penze třeba 20 či 30 let. Rozlišily by se také náročné profese, které by mohly odejít na odpočinek dřív. Na tiskové konferenci po své návštěvě ministerstva kultury to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Důchodový věk se postupně zvyšuje už léta, a to u mužů o dva měsíce a u žen obvykle o čtyři měsíce za rok. Na 65 letech by se měl zastavit ve 30. letech. Experti doporučují v pomalém posouvání věkové hranice pokračovat. Zmírnilo by to finanční propad penzijního systému.

"Pokud máme zvyšovat věk odchodu do důchodu - a nemůže se to týkat lidí, kteří mají před penzí. To je vyloučeno. Nepůjdeme cestou, o jaké uvažují ve Francii. Muselo by to být dlouhodobé pro lidi, kteří půjdou do penze třeba za 20, 30 let - tak musíme rozlišit ty, kteří mohou pracovat o něco déle, a ty, kteří jsou v náročných povoláních a nemohou pracovat o něco déle," uvedl Fiala.

Vláda v programovém prohlášení slibuje, že "umožní dřívější odchody do důchodu zaměstnancům v náročných profesích za větší odpovědnosti zaměstnavatelů". Ministerstvo práce nyní prověřuje, koho by se předčasná penze bez krácení částky mohla týkat. Zatím mohli do důchodu nastupovat dřív horníci. Od letoška se k nim přidali záchranáři a podnikoví hasiči, jejich zaměstnavatelům se postupně zvednou odvody z 21,5 procenta na 26,5 procenta.

Na věkovou hranici 65 let by se muži a bezdětné ženy měli dostat na začátku 30. let. U matek, které odcházejí podle počtu dětí do penze dřív, by se měl věk do 65 let dorovnat zhruba do roku 2036. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Česku opakovaně doporučila ve zvyšování pokračovat podle prodlužování života dál. Podle čtyři roky staré zprávy ministerstva práce o stavu důchodového systému by ke zmírnění zadlužování posun věku pomohl.

Dokument zmiňuje od 30. let odklad o jeden rok za desetiletí, ročně tedy v průměru zhruba o pět týdnů. Do penze v 66 letech by tak lidé začali chodit ve 40. letech. Týkalo by se to poprvé těch, kteří se narodili v roce 1979. Důchod v 67 by měli lidé s rokem narození 1992, tedy v 50. letech, vyplývá ze zprávy resortu.

Podle premiéra důchodová reforma musí zahrnovat několik parametrů. Vedle věku je to i výše odvodů či poměr důchodu k průměrné mzdě. Při nynějším nastavení nejsou penze udržitelné. Fiala uvedl, že Česko tak stojí před nutností reformu provést. Podotkl, že ji měly udělat už předchozí vlády.

"Budeme se snažit vyladit všechny ty věci, aby byly sociálně únosné, finančně únosné, aby to splnilo základní cíl, který já očekávám od důchodové reformy, abych se mohl podívat lidem pod 40 let do očí a říct: I vy budete mít slušnou penzi. Kdybychom pokračovali a neudělali nic tak, jako to udělali naši předchůdci, tak prostě mladí lidé slušnou penzi mít nebudou," uvedl předseda vlády. Dodal, že koalice návrhy projedná s opozicí, parametry pak zveřejní. Následovat by měla ještě veřejná debata.