Fiala získal na kongresu silný mandát, dostal 510 z 510 platných hlasů - ŽIVĚ

Praha - Premiér Petr Fiala bude další dva roky pokračovat v roli předsedy občanských demokratů. Ve funkci, kterou zastává od ledna 2014, ho dnes potvrdil stranický kongres v Praze 510 z 510 platných hlasů delegátů. Fiala neměl protikandidáta a tak jako při předchozích kongresech přesáhla jeho podpora 90 procent. Delegátům bylo vydáno celkem 534 volebních lístků, uvedl předseda volební komise Petr Bendl. Z platných lístků měl Fiala podporu stoprocentní.

Fiala bezprostředně po volbě poděkoval. "Je to nesmírně silný mandát pro to, abychom mohli uskutečňovat všechny nezbytné kroky, o kterých jsme mluvil," řekl. "Budu se snažit o to, aby příští volební kongres ODS za dva roky probíhal tak, že Občanská demokratická strana bude ve stejné kondici a ve stejné náladě, jako je dneska," řekl delegátům a sklidil potlesk.

Fiala v dnešním kandidátském projevu představil svou vizi pro příští dva roky vlády. Zaměří se na zvládnutí uprchlické vlny z Ukrajiny, aktivní zahraniční politiku a změnu energetiky. Kabinet musí také udržet sociální smír a vyhrát souboj s extremisty a populisty, uvedl v kandidátské řeči.

Politolog, někdejší rektor Masarykovy univerzity a exministr školství Fiala je čtvrtým předsedou ODS i čtvrtým premiérem za tuto stranu. Kandidaturu na předsedu ODS ohlásil poprvé v prosinci 2013, ačkoli byl tehdy členem ODS teprve krátce, podle svých slov ale s občanskými demokraty ideově spolupracoval od první poloviny 90. let.

Záchranu strany, jež ve volbách v roce 2013 dosáhla nejhoršího výsledku v historii - byla tehdy pátá, hlasovalo pro ni 7,72 procenta voličů - viděl Fiala v návratu k pravicovému programu. V roce 2017 strana pod jeho vedením skončila ve sněmovních volbách druhá se ziskem 11,32 procenta. Loni koalice Spolu, jejíž byl lídr, získala 27,79 procenta, a těsně tak porazila hnutí ANO, které skončilo druhé s 27,12 procenta.

Vybrat společného prezidentského kandidáta podle Fialy ještě potrvá

Vybrat společného prezidentského kandidáta koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) či všech vládních stran podle premiéra Petra Fialy (ODS) ještě potrvá. Je to záležitost několika měsíců, řekl Fiala novinářům poté, co ho dnešní kongres občanských demokratů potvrdil v čele strany.

Fiala na dotaz, zda se na kongresu v kuloárech "upeče" prezidentský kandidát, řekl, že kandidát se nepeče. "Kandidát musí dozrát. Ještě není léto, tak ještě nikdo nedozrává. Ještě chvilku počkejme, pak určitě s dobrým kandidátem vystoupíme," řekl.

Lídři dalších vládních stran při příchodu na jednání připouštěli, že o společném kandidátovi debatují, jak se jejich uskupení zavázala v koaliční dohodě. "Bylo by zodpovědné, abychom se minimálně na vládní úrovni bavili, kdo by měl dostat naši podporu," řekl šéf STAN Vít Rakušan. Podle předsedy lidovců Mariana Jurečky hledání kandidáta zbrzdilo dění na Ukrajině po ruské vojenské invazi.

Vytížení vládních špiček situací na Ukrajině brzdí postup při výběru kandidáta i podle Fialy. "Není čas se o tom bavit, hledat tu správnou osobnost," připustil. Kandidát se musí vybrat pečlivě i vzhledem k obvykle vyšší účasti u prezidentských voleb, doplnil. Musí totiž obstát i proti soupeřům, kteří využijí populistické postupy, míní.

Nový prezident by měl podle Fialy být osobností, na kterou se mohou občané spolehnout. "Který bude respektovat Ústavu, bude přesvědčen o tom, že máme být pevnou součástí Západu a bude nás důstojně reprezentovat," řekl. Výběr je podle něj otázka několika dalších měsíců.

Stanjura se kvůli zdravotním problémům nezúčastní volebního dne

První místopředseda ODS a ministr financí Zbyněk Stanjura nebude na druhém dni kongresu osobně. Kvůli zdravotním problémům je v izolaci a čeká na výsledky testu na covid-19. O změně novinářům řekl znovuzvolený předseda občanských demokratů Petr Fiala. Stanjura má na kongresu obhajovat stranický mandát. Zatím se nepřihlásil žádný protikandidát.

Mluvčí ODS Adéla Valentová ČTK řekla, že Stanjurův projev pustí delegátům přes video. V plánu volby se podle ní nic nemění.

Na kongresu Stanjura vystoupil v pátek v bloku určeném ministrům, popisoval v něm kroky vlády v souvislosti s úpravami státního rozpočtu.