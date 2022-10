Fiala: Zeman nepozval Pekarovou a Vystrčila kvůli jejich neúčasti na akci Hradu

Praha - Prezident Miloš Zeman premiérovi Petru Fialovi (ODS) potvrdil, že na oslavy státního svátku 28. října na Pražský rad nepozval předsedkyni Sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09) a pravděpodobného příštího předsedu Senátu Miloše Vystrčila (ODS). Důvodem je, že nepřišli na předchozí předávání státních vyznamenání letos v březnu. Zeman předsedu vlády ujistil, že pozval všechny členy jeho kabinetu, a to bez ohledu na výhrady k jejich práci. Fiala to novinářům řekl po dnešním večerním jednání s prezidentem v Lánech. Zopakoval, že on s účastí na slavnostním předávání vyznamenání počítá.

Pekarová a Vystrčil v březnu odmítli na Hrad přijít kvůli dřívějším Zemanovým proruským postojům.

Fiala: Zeman pověří Jurečku řízením ministerstva životního prostředí

Prezident Miloš Zeman souhlasí s tím, že pověří předsedu lidovců a místopředsedu vlády Mariana Jurečku řízením ministerstva životního prostředí. Premiér Petr Fiala (ODS) to řekl po dnešním večerním jednání s prezidentem v Lánech. Jurečka by měl funkci zastávat, dokud se nevyjasní situace kolem lidoveckého kandidáta na ministra Petra Hladíka.

Hladík musí vysvětlovat své zapojení do privatizace domů v Brně, kterou vyšetřuje policie. Obviněn není. Funkci opouští ministryně Anna Hubáčková (KDU-ČSL), která avizovala ke konci měsíce rezignaci ze zdravotních důvodů.