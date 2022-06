Fiala: Zeman jmenuje Balaše ministrem školství ve středu

Praha - Prezident Miloš Zeman ve středu jmenuje ministrem školství poslance hnutí STAN a ústavního právníka Vladimíra Balaše. V úterý se s ním sejde. Po dnešní schůzce s prezidentem na zámku v Lánech to novinářům řekl premiér Petr Fiala (ODS).

Místo ministra školství se uvolní na konci června, kdy hodlá rezignovat dosavadní šéf resortu Petr Gazdík (STAN). Podle Fialy už Gazdík demisi k 30. červnu podal. Ministr slíbil odstoupit kvůli kontaktům s obviněným podnikatelem Michalem Redlem z kauzy Dozimetr. Balaše do čela ministerstva navrhlo hnutí STAN, premiér se s kandidátem sešel dnes odpoledne.

Fiala Balaše označil za zkušeného právníka, který se zabývá otázkami mezinárodního práva s ekonomickými aspekty. Má podle něj předpoklady k výkonu funkce ministra školství. Za jeden z jeho hlavních úkolů označil změnu rámcových vzdělávacích programů.

Balaš po asi půlhodinovém odpoledním setkání s předsedou vlády řekl novinářům, že jako ministr by chtěl školství reformovat způsobem, který začal bývalý ministr Robert Plaga (za ANO). Koncepce ale podle něj navazuje i na to, co prosazoval jako ministr školství Fiala v letech 2012 až 2013. "Jak funguje základní i střední školství, se mi ukazovalo na vysokém školství, vím, jak se dá pracovat se studentem," uvedl Balaš. Posun od memorování ke školství zaměřenému na dovednosti je podle něj správnou cestou.

Za krátkodobý cíl označil zvýšit mimo jiné množství peněz určených na mzdy nepedagogických pracovníků. Zabývat by se chtěl také přeplněností středních škol. "Koncepce se měnit nebude, doufám, že ve prospěch všech, našich dětí i budoucnosti, se to podaří posunout dál," dodal Balaš.

Jako tehdejší děkan Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni umožnil studium na přelomu tisíciletí předsedovi někdejší Unie svobody Janu Rumlovi, i když nedosáhl v přijímacím řízení požadovaného počtu bodů. "Nemám se za co stydět," řekl dnes k případu novinářům. Podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana pracoval jako děkan před příchodem "partičky, která dávala diplomy za prachy nejrůznějším lidem". "Nevidíme nic, co by bylo morálně pochybné tak, aby nemohl vykonávat funkci ministra školství," řekl dnes.