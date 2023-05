Fiala žádá Nekulu, aby ustoupil od úplného zákazu produktů s CBD z konopí

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) požádá ministra zemědělství Zdeňka Nekulu (KDU-ČSL), aby zkusil najít jiné řešení než úplný zákaz produktů obsahujících látku CBD z konopí. Na twitteru uvedl, že návrh Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) na zákaz extraktu v potravinách nepovažuje za šťastný, což potvrdila zpětná vazba od občanů i podnikatelů. Na českém trhu se produkty s CBD prodávají jako oleje, cukrovinky, tinktury nebo například bonbony. Nekula ČTK sdělil, že mu jde hlavně o zdraví spotřebitelů a nezávadnost produktů by měli doložit výrobci. Kvůli řešení situace se chce s Nekulou sejít i předseda koaličních Pirátů a vicepremiér Ivan Bartoš, uvedl na twitteru.

Ministerstvo zemědělství koncem dubna informovalo, že SZPI připravuje opatření, které kanabidiol CBD a další látky získané z konopí zakáže uvádět na trh. Zdůvodnilo to tím, že podle nařízení EU se produkty obsahující CBD považují za takzvané nové potraviny, protože nebyly v členských státech konzumovány ve významné míře před květnem 1997. Proto se nesmějí uvádět na trh, dokud je neprověří Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).

Fiala dnes uvedl, že návrh SZPI nepovažuje za šťastný. "A potvrzuje to i zpětná vazba, kterou mám od občanů a podnikatelů. Až dokončíme konsolidační balíček, setkám se s ministrem zemědělství a požádám ho, aby zkusil najít schůdnější řešení než úplný zákaz," napsal. Kabinet by měl úsporný balíček představit tento týden.

Nekula uvedl, že s premiérem téma CBD řeší a budou dále jednat. "Jde mi o bezpečnost a zdraví spotřebitelů. Dokud výrobci potravin s CBD nedodají jasné studie a doklady o dopadech tohoto produktu na lidské zdraví, neměli by je prodávat jako potraviny," doplnil.

Podle Bartoše čeští podnikatelé investovali do trhu s produkty obsahujícími CBD stovky milionů. "Nebudeme zakazovat něco, co nikomu zdravotně neubližuje, co stejně bude v EU všude povolené," uvedl. Předseda Pirátů pro ČTK doplnil, že Piráti jsou rozhodně proti zakazování produktů obsahující CBD. "Jakmile se informace o chystaném zákazu objevila, zařadil jsem toto téma za Piráty i na vládě," uvedl. Pro Piráty je podle něj místo represe řešením zavedení kategorie psychomodulačních látek. Dodal, že případné zákazy vedou ke vzniku černého trhu.

Podle Asociace bezpečného konopí, která sdružuje výrobce a distributory konopných produktů, by hrozil kvůli plánovanému zákazu Česku soudní spor s unií. Zákaz by byl podle asociace v rozporu s rozsudkem Soudního dvora EU. Potraviny a potravinové doplňky s obsahem CBD jsou bezpečné a obsahují setiny až tisíciny teoreticky rizikových denních dávek, neexistují ani ověřené důkazy o škodlivosti CBD nebo negativních dopadech na lidské zdraví, uvedla asociace.

Kanabinoidy se v přírodě vyskytují zejména v rostlinách konopí. Patří mezi ně i kanabidiol, který je blízce příbuzný s hlavní psychoaktivní látkou v konopí THC. Evropský úřad pro bezpečnost potravin podle ministerstva zemědělství odhalil několik oblastí, která je nutné prozkoumat, například účinek CBD na játra, nervový systém nebo psychologické funkce.