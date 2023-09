Fiala:Z novely o liniových stavbách chce vláda zákon o strategických investicích

Praha - Vláda plánuje novelu zákona o liniových stavbách, kterou už projednává Sněmovna, rozšířit a změnit na zákon o strategických investicích. Premiér Petr Fiala (ODS) to dnes uvedl na tiskové konferenci v odpovědi na dotaz ohledně v pátek prezentované vize směřování republiky. Podle předlohy, kterou poslanci poslali koncem května do projednávání ve výborech, by měly nejvýznamnější stavby dálniční, železniční a vodní dopravní infrastruktury ze zákona získat povolení ve lhůtě čtyř let. Čtyřletou lhůtu obsahuje evropská směrnice, kterou novela zavádí do českého práva. Změna by měla zajistit rychlejší povolování staveb.

"To bude první krok z těch, které budou následovat. Proto abychom konečně mohli stavět to, co potřebuje Česká republika, aby byla skutečně konkurenceschopná," uvedl Fiala na tiskové konferenci po dnešním jednání s obchodními řetězci o cenách potravin.

V pátek na konferenci Česko na křižovatce vypočítal Fiala šest konkrétních oblastí, které mají podle vlády pro Česko prorůstový potenciál. Jsou mezi nimi doprava, energetická infrastruktura, jádro, lithium, čipy a trendy v informačních technologiích. Kritici Fialovy vlády upozorňují, že kabinet už má na změny do sněmovních voleb pouze dva roky.

Fiala dnes uvedl, že na uvedení změn do praxe už pracuje nedávno založený výbor pro strategické investice. Další plenární zasedání má naplánováno na 21. září. Už v pátek Fiala uvedl, že skupina připravuje konkrétní legislativní změny, jež usnadní výstavbu dopravní, energetické a síťové infrastruktury. "Bylo by skvělé, kdyby tyto návrhy schválil Parlament už v první polovině příštího roku," uvedl tehdy.

Novela o liniových stavbách stanoví, že úřady musí vydat stavební povolení do čtyř let od chvíle, kdy investor předloží všechny podklady, včetně posudku o dopadu stavby na životní prostředí (EIA). Nebude se do ní započítávat případné prodlení způsobené stavebníkem. Příslušným úřadem má být nově zřizovaný Dopravní a energetický stavební úřad, se kterým počítá nedávná novela stavebního zákona.

Úprava by se měla podle aktuální podoby novely vztahovat na významné dopravní stavby, u nichž budou investiční náklady nejméně 7,5 miliardy korun.