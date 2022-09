Fiala vyzval k účasti ve druhém kole senátních voleb

Praha - Za velmi nadějné označil při příchodu do volebního štábu koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) výsledky koalice i občanských demokratů v senátních volbách premiér Petr Fiala (ODS). Později vyzval voliče, aby podpořili kandidáty Spolu i v druhém kole voleb za týden, kde se většinou utkají s kandidáty opozičního hnutí ANO. Za Spolu jich zřejmě postoupí 16, za ANO více než dvacítka. Fiala opakovaně odmítl, že by voliči pojali hlasování jako referendum o kabinetu. "Není to referendum, jestli je, nevypadá to s vládními stranami špatně," konstatoval.

U komunálních voleb chce Fiala s hodnocením počkat na sečtení většího počtu hlasů. Věří, že Spolu zvítězí v hlavním městě. Také tomu, že ODS udrží nejsilnější klub v Senátu a také funkci předsedy komory pro Miloše Vystrčila (ODS). Ovládnutí pražského magistrátu v barvách vládní pětikoalice očekává předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Premiér si přeje, aby Vystrčil zůstal v čele horní komory. Funkci podle něj vykonává s obrovskou pracovitostí a důstojností a Senát skvěle reprezentuje v Česku i v cizině. "Věřím, že obhájíme pozici nejsilnějšího klubu a budeme mít dál předsedu Senátu," řekl po příchodu do štábu.

Povolební vyjednávání nechávají občanští demokraté na místních organizacích. Vedení strany preferuje, aby v městech a obcích vznikala spojení kopírující složení vládní koalice Spolu a Pirátů se STAN. "Ale voliči rozdávají karty různě a někdy by to nebylo početně možné," uvedl Fiala. Vylučuje však koalice s SPD a komunisty. Také podle Pekarové Adamové budou koalice záviset na místních dohodách. V Praze předpokládá vítězství a existuje podle ní velká snaha zopakovat vládní spolupráci i přes podle ní nevybíranou kampaň Pirátů na adresu kandidátů Spolu. Fiala nechtěl situaci v hlavním městě komentovat, uvedl však, že vítězstvím by pro něj bylo, aby ODS vyhrála v Brně, kde bydlí.