Fiala vyzval, aby se prezidentská kampaň vedla s ohledem na zájmy ČR

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) vyzval k tomu, aby se prezidentský volební souboj vedl s ohledem na zájmy a závazky České republiky. Česko musí být ve vlastním zájmu vnímáno jako seriózní spojenec a partner, sdělil dnes Fiala ČTK. Reagoval tak na výrok bývalého předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) z nedělní debaty na České televizi (ČT), že by v případě útoku na Polsko nebo pobaltské státy neposlal do těchto zemí české vojáky na pomoc.

Fiala uvedl, že jako zodpovědný politik musí znovu s veškerou naléhavostí vyzvat k tomu, aby se prezidentský volební souboj vedl s ohledem na zájmy a závazky ČR. "S ohledem na to, že Česká republika musí být - i ve vlastním zájmu - vnímána jako seriózní spojenec a partner," sdělil Fiala ČTK. Babišova slova vyvolala ohlas v zahraničí, kritizovala je také řada vládních politiků, kteří je označili za mezinárodní ostudu, hanbu, zradu či podraz.

Babiš v nedělním duelu ČT odpovídal na otázku, zda by Česko mělo splnit své závazky a poslat v případě napadení Polska či pobaltských států do těchto zemí například vojáky. "Ne, určitě ne. Myslím si, že je potřeba mluvit o míru," prohlásil. Dodal, že chce mír, a ne válku a že by "v žádném případě neposílal naše děti a děti našich žen do války". Později na sociálních sítích výroky korigoval s tím, že by závazky v případě napadení spojenecké země "pochopitelně dodržel".

Fiala uvedl, že rolí prezidenta má být zemi reprezentovat, nikoliv ničit její pověst a znejišťovat partnery. "Škoda, že jeden z kandidátů toto neví a nechová se tak. Věřím, že voliči to vidí a budou se rozhodovat tak, aby Česká republika měla důstojnou a odpovědnou hlavu státu," uvedl. Fiala, podobně jako další politici z vládních stran, podpořil před hlasováním vítěze prvního kola, bývalého vysokého představitele české armády Petra Pavla.

Fiala zdůraznil, že z Babišovy strany vidí jasnou snahu vtáhnout vládu a premiéra do prezidentské kampaně. "Vláda ani Petr Fiala ale na prezidenta nekandidují. Toto je prezidentská volba a pan Babiš má jiného soupeře," zdůraznil předseda vlády.