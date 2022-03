Fiala: Výtky, že vláda zapomíná na Čechy, mají poštvat lidi proti Ukrajincům

Praha/Brusel - Výtky opozice, že kvůli pomoci migrantům z Ukrajiny zapomíná vláda na české občany, považuje premiér Petr Fiala (ODS) za pokus poštvat českou společnost proti běžencům. Fiala to řekl novinářům v Bruselu, kde je od čtvrtka kvůli summitu NATO a jednání Evropské rady. Vláda podle Fialy pomocí ukrajinským uprchlíkům před ruskou invazí pomáhá zprostředkovaně i českým občanům.

Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) při hodnocení první stovky dní Fialovy vlády ČTK řekl, že kabinet v rámci záslužné pomoci Ukrajincům nesmí zapomínat na vlastní občany. Ti se podle Babiše vinou nečinnosti vlády propadají do chudoby. "Já tato slova chápu jako pokus poštvat českou společnost proti uprchlíkům, což pokládám za absolutně chybné," řekl Fiala. "To ty lidi máme nechat na ulici, nebo co by si pan Babiš představoval?" podotkl.

Česko pomocí Ukrajincům pomáhá i vlastním občanům, doplnil Fiala. "My jim dáme základní pomoc, čímž jim umožňujeme, aby se co nejrychleji adaptovali na situaci v ČR. My jim nabízíme práci, jejich děti dáváme do školy - to všechno brání případným sociálním problémům, nezvládnutí té situace a je to nepřímo ochrana českých občanů," vysvětlil premiér. Pomoci lidem bez domova a bez prostředků, kteří utíkají kvůli záchraně života, je podle něj lidskou povinností.

Fiala dnes znovu odmítl zavádět plošná opatření, jež by lidem ulevila od dopadů inflace. "Plošná opatření pomáhají i těm, kteří pomoc nepotřebují, jejich efekt bývá sporný, a nakonec to vždy někdo zaplatí, zaplatí do střední třída ze svých daní a zaplatí i to, co je zbytečné," řekl.