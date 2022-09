Fiala: Výsledek schůzky ministrů energetiky je úspěchem českého předsednictví

Mikulov (Břeclavsko)/Praha - Výsledek dnešního jednání ministrů pro energetiku zemí Evropské unie je úspěchem českého předsednictví, řekl dnes v Mikulově ČTK premiér Petr Fiala (ODS). Jde podle něj o velký posun. Ministři se shodli na tom, že chtějí využít nečekané zisky výrobců energie z levnějších zdrojů na pomoc spotřebitelům, nedohodli se ale na zastropování ceny plynu z Ruska. Podle prvního místopředsedy ANO a bývalého ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka se ministři naopak nedohodli na ničem. Oddělení plynu od elektřiny neprošlo, čímž se podle něj neumožní snížení cen energií.

"Jde o velký posun a úspěch českého předsednictví. Komise má připravovat řešení pro zastropování plynu, který slouží pro výrobu elektrické energie. Neprosazovali jsme zastropování cen ruského plynu," řekl ČTK Fiala.

Dodal, že právě to je opatření, které by mělo snížit cenu energie. "Potom je tu ještě snížení ceny elektrické energie z neplynových zdrojů a ke snížení cen by mělo přispět i snížení záruk, tedy aby se rozhýbal trh s energiemi. Jsem přesvědčen o tom, že to jsou opatření správná a dnešní jednání považuji za úspěch," dodal premiér.

"Česká vláda na začátku příštího týdne na toto jednání naváže a představí návrh českého řešení, jež povede k zastropování cen energií," doplnil Fiala v dalším vyjádření pro ČTK. Kabinet Spolu a Pirátů se STAN zasedne v pondělí v 17:00.

"Je to podle očekávání. Nedohodli se na ničem. Oddělení plynu od elektřiny neprošlo, čímž se neumožní snížení cen energií," sdělil Havlíček ČTK. Varianta snížení zisků výrobců a následné saturace sociálně slabších podle něj není nic nového. "Toto řeší Slovensko už od února. Německo si podle očekávání prosadilo svůj model, který vyhovuje zeleným ambicím a řešením na národní úrovni. Tam jsme ale zaspali," dodal Havlíček.

Ministři se na podnět českého předsednictví sešli v době, kdy kvůli vysokým cenám elektřiny ovlivňovaným i nestabilitou dodávek ruského plynu hrozí protivládní protesty v řadě evropských zemí. Podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) se státy jednomyslně shodly na tom, že je potřeba okamžitě připravit krizová opatření, která by pomohla ohroženým spotřebitelům a firmám.

Komise by v příštím týdnu měla připravit podrobnosti plánu, podle něhož budou firmy vyrábějící elektřinu z levnějších zdrojů než z plynu přispívat ohroženým domácnostem a firmám částí svých nebývale vysokých zisků na hrazení účtů za energie. Solidární příspěvek by se měl týkat i producentů fosilních paliv.