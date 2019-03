Praha - Předseda ODS Petr Fiala se na programové konferenci občanských demokratů v Praze vymezil vůči vládě Andreje Babiše (ANO) i vůči straníkům, kteří by zpochybňovali například západní orientaci Česka. Občanští demokraté představili své záměry k reformě státu a zahájili kampaň do květnových evropských voleb, do nichž půjdou se sloganem "Jsme srdcem Evropy. Chceme být slyšet".

Fiala nazval současný kabinet ANO a ČSSD podporovaný komunisty vládou marketingu a planých řečí a premiéra. "Nikdy se v české politice tolik nekecalo jako v současnosti," řekl. ODS podle Fialy nabízí alternativu "vůči nové české levici sdružené kolem politicko-ekonomického projektu pana Babiše"."Zatímco levice lidem rozdává ryby, naše filozofie je rozdávat lidem udice," uvedl.

Předseda ODS se ale poměrně ostře obrátil i dovnitř strany. Straníci podle něho mohou mít různé názory, ale má to hranice. Za nimi je podle něho třeba zpochybňování západní orientace a transatlantických spojenectví Česka, "koketování" s východními autoritativními režimy a neloajalita, neodpovědnost a anarchistický individualismus. Fiala nikoho nejmenoval, stranické špičky ale nyní řeší postoje svého poslance Václava Klause mladšího.

ODS volá po reformě Evropské unie. Je proti integraci a regulacím, na druhou stranu nechce, aby snad Česko z EU vystoupilo. "Nevyhlašujeme odchod z EU, žádný czexit ani rozpouštění EU. Nikdy jsme nechtěli federální eurostát řízený z Bruselu. Chceme pružnou, vícerychlostní EU s dostatkem prostoru a svobody pro členské země," řekl lídr evropské kandidátky ODS Jan Zahradil.

Poměrně podrobně občanští demokraté představili své daňové plány a záměry zeštíhlení státu. Ohledně daní se chtějí vrátit ke dvěma sazbám daně z přidané hodnoty, zavedli by paušální daň pro malé živnostníky a zrušili by daň z nabytí nemovitosti a silniční daň. Hranici pro povinnou registraci podnikatelů k plátcům DPH navrhuje ODS zvednout z jednoho na dva miliony korun. Pokud jde o reformu a zeštíhlení státu, vyhlašují občanští demokraté rušení povinností a digitalizaci státu, aby lidé nemuseli vyplňovat stále stejné údaje do formulářů a nemuseli mít v peněžence značné množství různých průkazek.

"Obnovili jsme reformní ambice ODS," prohlásil Fiala. Pokud by byla strana u vlády, některé změny by mohla provést podle něho velmi rychle. "Nikdo nemá více odhodlání než ODS," řekl.

V sociálních věcech chce ODS umožnit lidem například to, aby posílali procentní bod ze sociálních odvodů na důchody svých rodičů nebo na zdravotní a sociální služby. Podrobnosti o důchodové reformě a program prorodinné politiky hodlá strana prezentovat na podzim. Program pro školství neuváděl šéf sněmovního školského výboru Klaus mladší, ale místopředseda ODS Martin Baxa s vysokoškolským pedagogem Jiřím Nantlem. ODS prosazuje například zvýšení platů učitelů na 150 procent aktuálního průměru, zavedení kariérního systému, rozšíření pravomocí ředitelů. Mluví o změně obsahu vzdělávání, aby se žáci a studenti více učili cizí jazyky, kritické myšlení a práci s údaji na úkor faktů a dat.