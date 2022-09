Fiala: Všechny obce budou mít dostatek energie za zastropované ceny

Praha - Všechny obce budou mít podle předsedy vlády a ODS Petra Fialy dostatek energie za přijatelné ceny. Expremiér a předseda ANO Andrej Babiš zopakoval, že vláda s omezením cen energií zaspala a chystané zavedení maximálních cen energií je moc vysoké. Uvedli to dnes v rámci debaty lídrů parlamentních stran ke komunálním volbám, kterou vysílala Česká televize.

"Všem obcím garantujeme, že budou mít dostatek energie a budou ji mít za zastropované ceny," řekl premiér. Vláda minulý týden oznámila, že maximální ceny pro maloodběratele u silové elektřiny stanoví na šest korun včetně DPH za jednu kilowatthodinu (kWh), u plynu na tři koruny za kWh. Opatření by mělo platit i pro samosprávy či veřejný sektor prostřednictvím státního obchodníka s energiemi.

Stát bude podle vicepremiéra a předsedy STAN Víta Rakušana kompenzovat obcím rozdíl v případě, že vysoutěžily dodávky energií za vyšší než státem stanovené maximální ceny. Podle vicepremiéra a předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky i ostatní, kteří poskytují veřejné služby. Vicepremiér a předseda Pirátů Ivan Bartoš zmínil využívání obnovitelných zdrojů energie.

Babiš uvedl, že současná vláda zaspala, stanovení maximální cen přijde pozdě a je vysoké v porovnání s jinými evropským státy. "Vždyť to je skandál, je to totální selhání této vlády, která lidem vůbec nepomáhá," prohlásil. Podle šéfa ANO je vláda zlobbovaná výrobci elektřiny. Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové zaspala Babišova vláda, když loni dopustila krach obchodníků s energiemi a nezajistila zásoby plynu. Babišova řešení současné krize by přivedla stát ke krachu a stamiliardovým dluhům.

Předseda SPD Tomio Okamura obvinil vládu mimo jiné z toho, že miliony lidí uvrhla do chudoby. Podle Okamury budou komunální volby referendem o vládě. Rakušan namítl, že obecní volby budou o lokálních problémech a jejich řešeních. "Nevěřte populistům, nevěřte agresivním křiklounům. Tohle není žádné referendum o vládě," dodal.

Babiš uvedl, že v některých městech vládní strany kandidují pod místními názvy, aby se distancovaly od kroků kabinetu. Podle Rakušana expremiér nerozumí komunální politice a stejně jako Okamura nepředstavil žádná řešení problémů na úrovni obcí, mezi které patřily nedostatek bytů či dostupnost služeb. Babiš vychvaloval kroky své vlády a pomoc krajům a obcím a opakovaně stěžoval si, že v debatě nemá dost prostoru reagovat na vládní oponenty, jimž stejně jako Okamura skákal do řeči.