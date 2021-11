Fiala: Vládu nelze kvůli koronavirové situaci předávat dlouho

Praha - Podle pravděpodobného budoucího premiéra Petra Fialy (ODS) musí rychle vzniknout odpovědný kabinet. Vládu nelze kvůli situaci s covidem předávat dlouho, řekl dnes novinářům poté, co politici koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) dorazili kolem 11:00 na Národní třídu v Praze položili květiny k pomníku. Fiala doufá, že z odpolední schůzky s prezidentem Milošem Zemanem vyvstane jasný harmonogram jmenování nové vlády. Tu tvoří ODS s Piráty a Starosty a nezávislými (STAN).

"Naše dvě koalice, pět politických stran je připraveno převzít prakticky okamžitě vládu v České republice. To je to, co řeknu panu prezidentovi, a samozřejmě mu představím seznam kandidátů na členy vlády. Doufám, že ze schůzky vyjde jasný harmonogram jmenování vlády," poznamenal Fiala. "Nemůžeme si dovolit dlouhé předávání vlády," dodal s tím, že kabinet Andreje Babiše (ANO) už zjevně rozhodovat nechce.

Podle Fialy se úplně nedaří spolupracovat s končící vládou. Odborníci nově se ustavujícího kabinetu sdružení v takzvaném Anticovid týmu i dnes od rána jednají a snaží se přijít se sérií protikoronavirových opatření. Ta by pak měli představit ve čtvrtek na schůzce s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO), řekl Fiala.

Podle lídra Spolu je nutné přijímat krátkodobá opatření, kterými si lze poradit s prudkým nárůstem počtu nakažených, ale i dlouhodobější. Je například nutné mít konkrétní plán pro nemocnice pro případy, že by v nich došly kapacity, míní. Vyzval také lidi k očkování proti covidu-19, apeloval na adresné oslovování nejrizikovějších skupin skrze praktické lékaře či zdravotní pojišťovny.

Zopakoval postoj budoucí vlády, jež se chce vyhnout plošným uzávěrám, takzvanému lockdownu. Za důležité považuje mít dostatečné kapacity na trasování kontaktů nakažených či zvýšit proočkovanost. Koalice Spolu podle něj navrhuje, aby se kromě očkování a prodělané nemoci uznávaly například ve službách či na akcích i PCR testy s platností 72 hodin.

Fiala dostal od stran pravděpodobné budoucí vládní koalice v úterý všechny ministerské nominace, veřejně jména zatím nesdělil. Chce to udělat až poté, co s nimi seznámí prezidenta. Doufá v to, že schůzka se Zemanem přinese konkrétní harmonogram dalšího postupu směřujícího ke jmenování vlády.

Vykonáváním funkce prezident v souladu s ústavou minulý čtvrtek prozatímně pověřil vládu Andreje Babiše (ANO), která předtím schválila svou demisi.

Zeman se v ÚVN léčí od 10. října, v pondělí byl převezen na oddělení dlouhodobé péče. Důvodem je především to, aby mohl přijímat návštěvy. V pondělí přijal Babiše, v úterý se Zeman setkal se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Dnes má prezident také v plánu natáčení rozhovoru s Novou, který televize odvysílá od 20:00.